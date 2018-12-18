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Бронирование гостиниц и отелей 🏨 по низким ценам с RusVPN

Собираетесь в отпуск и не хотите переплачивать за номер в отеле? С сервисом RusVPN вы можете сэкономить весьма существенно на бронировании отеля.

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Можно ли забронировать желаемый номер в отеле дешевле?

Множество товаров и услуг подверженные ценовой дискриминации в Интернете - ваш IP-адрес может также повлиять на цену бронирования отеля. Для туристов из разных стран стоимость номеров и выдача предложений будет отличаться.

Вы можете сэкономить сотни долларов на бронировании отеля, используя VPN-соединение. Когда вы подключаетесь к VPN, то скрываете свой фактический IP-адрес и сервис видит тот, который соответствует выбранной вами стране с более низкими ценами.

Как забронировать отель по низкой цене при помощи VPN?

Просто: скройте свой IP от сайтов отелей и агрегаторов - это будет выглядеть как будто вы находитесь в другой стране, для этого нужно всего 3 шага:

  • Подпишись

    Оплатите подписку на любой удобный срок RusVPN

  • Установи

    Скачайте и установите VPN приложение на ваше устройство

  • Подключись

    Запустите приложение, выберите сервер, подключитесь к нужной вам стране, откройте вкладку “Инкогнито” и бронируйте отели по низкой цене.

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Сколько можно сэкономить на бронировании отелей с использованием RusVPN?

Всё зависит от ваших потребностей, но по нашей статистике можно только на бронировании отеля сэкономить сотни долларов.

Туристические агентства и сервисы бронирования отелей играют на страхах людей — человек, который бесконечно обновляет страницу с предложениями агрегаторов и видит, что цена растет, считает, что это происходит по объективным причинам (например, потому что места в отелях быстро кончаются и на них высокий спрос).

И в итоге, он бронирует отель по очень высокой цене. Однако, используя VPN, можно победить маркетологов их же оружием и забронировать отель дешевле:

Подключитесь к RusVPN

Откройте сайт с предложениями отелей во вкладке “инкогнито”

В качестве примера предположим, что вы находитесь в США и хотите попутешествовать по Восточной Европе. Вам нужно забронировать отель в Праге на пару дней. Заходим на крупный международный сайт по поиску и бронированию отелей, выбираем отели запоминаем цены. Выбранный нами в качестве примера отель стоит $375 за двое суток проживания.

Теперь запускаем VPN приложение, выбираем сервер в Индонезии, подключаемся, открываем в браузере новое окно в режиме “Инкогнито”, в нем открываем тот же сайт, но уже под IP из Индонезии.

Так же указываем, что ищем отель в Праге на такие-то числа и с такими-то пожеланиями. Во-первых вы увидите изначально уже другие предложения с более демократичными ценами, а во-вторых тот отель, что мы присмотрели за $375, теперь будет в те же даты и с теми же условиями доступен со скидкой 39%! Уже $229 вместо $375, не говоря о том, что вы можете подобрать более удобный и интересный отель, который вы не видели в списке по желаемой цене.

И это только один из примеров экономии н бронировании отелей. Выбирая в VPN приложении страны с более низким уровнем жизни или страну, которую вы хотите посетить, вы может и либо существенно сэкономить на бронировании отелей, либо за те же деньги забронировать более лучший вариант.

Как сервисы по бронированию отелей регулируют цены?

Большинство сервисов по бронированию отелей и сайтов туристических агентств собирают максимальное количество информации о своих посетителях. Первое на что они ориентируются - это IP. Получив IP-адрес вашего устройства, они могут определить как минимум страну где вы находитесь.

На основе этих данных, при помощи различных алгоритмов, которые придумали маркетологи для увеличения прибыли, вам будут показываться те или иные отели, которые заплатили агентствам и сервисам за таргетинг на аудиторию из вашего региона, не говоря уже о самих сервисах, которые получают хороший процент от отелей при бронирования через них.

Соотвественно сервисам и агентствам выгодно предложить вам более дорогие варианты или скрыть от вас реальные скидки.

С технологией RusVPN вы не только скрываете и меняете свой IP-адрес, но еще и защищаете все передаваемые вами данные через интернет.

Это особенно актуально для путешественников, которые пользуются общественными точками доступа WiFi.

Пользуйтесь RusVPN и путешествуйте экономя деньги!

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