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Купить дешево Steam игры 🎮 Как поменять регион в стиме с RusVPN

Зачем платить больше, если можно сэкономить? Используйте возможности RusVPN — получите игры в Steam значительно дешевле!

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Можно ли сделать покупки в Steam дешевле?

Steam – это платформа, через которую можно покупать лицензионные игры и скачивать их на компьютер. В данной платформе есть один нюанс - региональные цены. Это означает, что платформа Steam указывает разные цены на игры для разных регионов, причем разница может быть существенной.

Например, китайские пользователи платят только $39,50 за Assassins Creed Origins, а пользователи из США платят $59,99. Используя возможности RusVPN вы сможете сэкономить как минимум $20 на различных покупках в Steam.

Как сэкономить на играх в Steam при помощи RusVPN?

Обычно чтобы купить что-то в Steam нужно просто зайти на ресурс, зарегистрироваться, выбрать необходимую игру, оплатить и скачать. Для экономии на играх в Steam, нужно использовать сервис RusVPN и тогда добавиться всего 3 простых шага:

  • Подпишись

    Купите подписку RusVPN на необходимый период

  • Установи

    Установите приложение на ваше устройство

  • Подключись

    Выберите сервер той страны, для которой цена в Steam наименьшая, подключитесь и покупайте нужные игры существенно экономя!

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Как купить Assassins Creed Origins по низкой цене с помощью VPN?

Assassins Creed: Origins – это потрясающая мультиплатформенная компьютерная игра в жанре Action/RPG от талантливой студии Ubisoft Montreal, доступная для покупки в Steam.

Цена на Assassins Creed Origins в Великобритании составляет $70,34, а вот для пользователей из Китая эта же игра стоит всего $39,50.

Соответственно выбрав необходимую гео-локацию в списке серверов RusVPN и подключившись, пользователь может сэкономить на покупке Assassins Creed Origins почти вдвое! А всего-то нужно, это воспользоваться нашим VPN сервисом.

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Как купить Space Fighters в Steam по дешевой цене с помощью VPN?

Space Fighters — это игра в жанре экшн, разрабатываемая ZeroByter Games, относится к cтилистике фантастика. Можно выделить следующие особенности: экшн, инди, космос, для нескольких игроков, научная фантастика, в реальном времени, командная, early access, достижения steam.

Цена на эту игру итак не высока: для пользователей из США она предлагается со скидкой 15% и сумма составляет всего $5,09. Но и на этой цене при покупке игры Space Fighters в Steam можно сэкономить! Всё просто: запустите приложение RusVPN, выберите в списке сервер в Индонезии, зайдите в сервис Steam и эта же игра будет стоить для вас всего $2,92!

Как вам такая экономия? - Мы считаем, что это весьма неплохо, даже на таких маленьких суммах с сервисом RusVPN вы экономите существенно.

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Как я могу сэкономить на играх Steam, используя RusVPN?

При подключении к сети RusVPN ваш IP-адрес заменяется на другой, и все выглядит так, как будто Вы находитесь в той стране, чей сервер был выбран при включении нашего приложения.

Платформа Steam предоставляет пользователям из разных стран разные цены и разные скидки, поэтому замаскировав свой IP-адрес вы сможете получить те цены и условия приобретения игр, которые действуют для выбранной страны.

Steam никак не сможет распознать вашего точного местонахождения, потому что мы надежно шифруем трафик и скрываем Ваш реальный IP-адрес. От Вас зависит только регистрация в Steam для выбранной страны с новыми данными.

Используйте RusVPN для экономии на играх в Steam!

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