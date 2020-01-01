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Все о прокси-серверах: виды proxy и особенности работы

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Когда мы используем Интернет в обычном режиме, то подключаем свои устройства напрямую к серверам с сайтами и мобильными приложениями. Таким образом, сервер распознает IP-адрес пользователя, его местоположение и предпочтения в онлайн-среде. Провайдер может получить доступ к этой информации и использовать ее в своих коммерческих целях: для рекламных кампаний, составления портрета пользователя в сети. Но гораздо большую опасность представляют злоумышленники, которые, через не защищенное интернет-соединение, могут получить доступ к личным данным пользователя. Если не использовать специальные инструменты для защиты данных, можно легко стать жертвой хакера. Основные цели для киберпреступников – это данные ваших банковских карт, пароли к аккаунтам сервисов в интернет, доступ к личной переписке на почте и в социальных сетях. В этой статье мы разберемся, что могут предпринять пользователи для безопасного использования онлайн-сервисов.

Содержание

  1. Что такое proxy-сервер
  2. Как использовать прокси-сервер.
  3. Типы прокси-серверов
  4. Как выбрать proxy-сервер
  5. Методы обеспечения безопасности в онлайн-среде
  6. В чем разница между VPN и Proxy-сервером
  7. Преимущества использования: прокси-сервера и VPN
  8. VPN или Proxy?

Что такое proxy-сервер

Прокси – это промежуточный сервер, который выполняет функцию посредника между пользователем и другими виртуальными машинами. Вы получаете доступ к веб-сайтам более безопасным путем. Он может маскировать ваши персональные данные от стороннего наблюдения. Появляется возможность обходить ограничения и посещать нужные вам сайты, которые заблокировал провайдер.

Как использовать прокси-сервер.

В глобальном плане эта технология обеспечивает нам конфиденциальность. Провайдеры и владельцы коммерческих сайтов не смогут отследить наши перемещения и определить область интересов. Рассмотрим преимущества, которые нам дает proxy-сервер:

  • Кэширование. Когда пользователи часто обращаются к одним и тем же сайтам, то копии этих страниц сохраняются на прокси-сервере. Таким образом нагрузка на канал передачи данных будет снижена, а скорость получения ответа увеличится.
  • Сжатие данных. Виртуальная машина загружает файлы с данными из Интернета, а пользователь получает результат в сжатом виде. Благодаря этому можно сэкономить внешний трафик.
  • Управление доступом. Администратор может ограничить доступ на определенные ресурсы другим пользователям. Эта опция также помогает фильтровать навязчивую рекламу и меньше пропускать вирусное программное обеспечение.

Типы прокси-серверов

Proxy-серверы можно разделить на три типа: прозрачные, анонимные и обратные. Рассмотрим подробнее, что они собой представляют и в чем отличия.

  • Прозрачный (Transparent Proxy)

    Открытый прокси не изменяет данные пользователя. Он обрабатывает весь HTTP-трафик и не маскирует IP-адрес. Такой тип чаще всего используют системные администраторы в офисах, чтобы ограничить доступ сотрудникам к определенным веб-ресурсам. Эта виртуальная машина обеспечивает быструю загрузку сайтов. Его недостаток – это низкий уровень защиты данных.

  • Анонимный (Anonymous Proxy)

    Анонимный прокси меняет IP-адрес адрес пользователя. Таким образом он обеспечивает анонимность запросов, которые мы отправляем в сеть. Этот тип немного замедляет процесс получения ответа в Интернет-среде, но действия пользователя остаются конфиденциальными.

  • Обратный (Reverse Proxy)

    Обратный тип прокси представляет собой виртуальную машину, которая извлекает веб-страницы от имени клиента от одного или нескольких VM. Затем пользователь получает такой ответ, как будто он исходит непосредственно от прокси-сервера.

Как выбрать proxy-сервер

Для того, чтобы определиться с выбором правильного прокси, необходимо учитывать свои цели и возможности предлагаемых серверов. Вот несколько советов, на что следует обратить внимание в первую очередь:

  • Страна, указанная напротив VM, означает его месторасположение. Это значит, что пользователь будет как бы из этой страны. Удаленность государства, к которому относится IP-адрес, от реальной страны пребывания пользователя будет влиять на пинг – время ответа на Интернет-запрос.
  • Не все настройки прокси сервера одинаково полезны. Могут возникнуть ограничения из-за географических привязок. Например, proxy-сервер в США может пускать пользователей только на домены .com.
  • Чем выше значение ping, тем медленнее будут идти запросы к вашему прокси-серверу и обратно. Это повлияет на скорость загрузки веб-страниц и продуктивность работы в сети.
  • Он может оказаться нерабочим. Это можно проверить с помощью бесплатных онлайн сервисов (чекеров). Они проводят анализ прокси на доступность, тип и страну. Есть возможность протестировать индивидуальные IPv6 прокси.

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Методы обеспечения безопасности в онлайн-среде

Кроме использования прокси-серверов существуют другие технологии защиты данных. К ним относят виртуальную частную сеть, которая сокращенно называется VPN. Работа Virtual Private Network проходит через глобальную сеть. Применение методики шифрования данных и других мер безопасности позволяют человеку в безопасном режиме выходить в онлайн. Обе системы обеспечивают пользователям Интернета защиту от хакерских атак и шпионажа со стороны провайдеров. У каждой из этих технологий безопасности есть свои сильные стороны и несовершенства.

В чем разница между VPN и Proxy-сервером

Главное отличие заключается в том, что это две разные технологии. Обе они направлены на решение задач по безопасности, но VPN – это виртуальная сеть, а прокси – это прикладной протокол. Принцип работы тоже отличается. VPN работает на сетевом (канальном) уровне: соединение происходит без посредника. К виртуальной машине мы обращаемся, чтобы она доставила наш запрос к точке назначения (конкретному сайту). С виртуальной сетью удобно работать, когда мы подключаемся к общественным Wi-Fi. В таких случаях VPN шифрует личные данные, которые могли бы перехватить злоумышленники. Благодаря ВПН пользователь эффективно защищает не только доступы к своим аккаунтам в Интернете, но и оберегает устройство от нежелательных вирусных ПО. Серверы-посредники популярны среди админов, так как дают возможность организовать работу коллектива в офисе. В этом помогает блокировка отдельных веб-сервисов.

Преимущества использования: прокси-сервера и VPN

Основное отличие этих технологий – степень безопасности, которую они обеспечивают в разных условиях пользования Интернетом. И VPN, и прокси могут скрывать клиентский IP-адрес и личные данные. Но благодаря ВПН пользователь сможет получить комплекс мер безопасности, на которые не способны виртуальные прокси-сервера. Чтобы корректнее ответить на этот вопрос, что лучше использовать, необходимо учитывать все критерии выбора. Рассмотрим наиболее приоритетные показатели качества работы этих технологий.

  • Конфиденциальность в сети

    VPN защищает личную информацию (например, пароли доступа к сайтам и устройствам) от вредоносного ПО и взлома благодаря шифрованию всех передаваемых данных на достаточно высоком уровне. Прокси не может гарантировать безопасность такого высокого уровня и не всегда способен скрыть ваши действия в сети. Поэтому ВПН в вопросе конфиденциальности клиента получает неоспоримый приоритет.

  • Скорость обработки запросов

    Виртуальная частная сеть не увеличивает скорость загрузки сайтов. В зависимости от вида шифрования данных и используемого протокола передачи, VPN может замедлить Интернет-соединение до 30%. Но если клиент подключается к общедоступной сети, ВПН выступает наиболее надежным инструментом для защиты личной информации. Сервер-посредник не обязательно повлияет на скорость соединение по причине отсутствия шифрования. Но на скорость обработки запросов может влиять загруженность – количество пользователей, которые одновременно используют одну VM.

  • Безопасность в Интернете

    VPN имеет алгоритм шифрования данных вплоть до 256-бит. Это означает, что ключ сделан из 256 двоичных файлов (нулей и единиц), и имеется 2 в 256-й степени возможных комбинаций. Так хакерам будет крайне сложно взломать ключ и получить доступ к личной информации пользователя. Прокси тоже в состоянии обеспечить нормальный уровень безопасности. Главное, чтобы в его настройках содержалась опция скрывать клиентский IP-адрес для сайтов. Если этой опции нет, то для улучшения уровня безопасности необходимо дополнительно подключить ВПН к браузеру.

VPN или Proxy?

Когда вы посещаете сайты со своего домашнего компьютера, провайдер обрабатывает запрос относительно прав доступа к веб-ресурсу. Фактически за вас принимают решение о возможности доступа к некоторым веб-страницам. Если говорить простыми словами, то прокси-сервера является системой, которая изменяет активность пользователя в браузере, скрывая реальное местоположение. VPN подключение дополнительно обеспечивает защиту при подключении, осуществляя передачу данных в зашифрованном виде.

Кратко рассмотрим преимущества использования прокси-серверов:

  • Фильтрация запросов. Виртуальную машину можно использовать не только для доступа к заблокированным веб-сайтам, но и для установки ограничений другим пользователям сети.
  • Защита данных. Если вы просматриваете Интернет напрямую со своего IP-адреса, у которого нет посредника, тогда уровень безопасности компьютера снижается. Это означает, что ваше устройство и хранящиеся в нем данные становится уязвимым для хакеров.
  • Анонимность работы в сети. Прокси-сервер может скрыть ваш фактический IP-адрес. Таким образом виртуальная машина, управляющая целевым веб-сайтом, не сможет обнаружить ваше физическое местоположение.
  • Скорость обработки запросов. Благодаря кэшированию в proxy-сервере, вы сможете получать быстрые ответы на запросы в Интернете. Это также уменьшает объем трафика, поступающего с VM целевого веб-сервиса

А что же VPN-подключение? Все вышеперечисленное, плюс шифрование данных и обеспечение защищенного канала для их передачи. При подключении через VPN не только реальное местоположение пользователя, но и вся получаемая и передаваемая им в сеть информация становится недоступной для злоумышленников и третьих лиц.

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