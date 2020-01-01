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Подключите RusVPN и сделайте свою жизнь комфортной и полностью безопасной, нам уже доверяют более 200,000 пользователей

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Навсегда
Бесплатно

Полный доступ к VPN

Расширение для Chrome

Расширение для Firefox

 
1 месяц
399 / мес.

Полный доступ к VPN

Расширение для Chrome

Расширение для Firefox

 
70% Экономия
3 года
129 / мес.
4644 руб. за три года

Полный доступ к VPN

Расширение для Chrome

Расширение для Firefox

 
50% Экономия
1 год
199 / мес.
2388 руб. за один год

Полный доступ к VPN

Расширение для Chrome

Расширение для Firefox

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Ключевые преимущества

Безопасность на любой платформе
Приложение для любого устройства и операционной системы- пользуйтесь Интернетом на высокой скорости без рисков отслеживания ваших данных. Ваш трафик зашифрован 256-битным алгоритмом шифрования
Широкий географический охват
Наши сервера расположены по всему миру: Европа, США, Россия, Китай, Австралия, Канада, Израиль, Япония, Индонезия, ЮАР
Круглосуточная поддержка
Задавайте любой вопрос нашим специалистам, и они быстро дадут вам ответ и подскажут решение возникшей проблемы. Техподдержка работает в режиме 24/7
Нет логов
Мы не ведем никаких логов активности пользователей, благодаря регистрации в юрисдикции Содружества Доминики. Полная свобода и анонимность для всех клиентов

У вас еще остались вопросы?

Мы точно знаем, что именно вы хотите спросить, если запланировали купить VPN. Поэтому подготовили ответы на самые часто задаваемые вопросы.

Что я получаю после покупки?
Сервис RUSVPN дает возможность установить приложение на любое устройство:
  • ПК – Windows, Mac OS, OS X, Linux;
  • смартфон или планшет – Android, iOS;
  • расширение в браузер – Google Chrome, Firefox;
  • настройка конфигурации – для OpenVPN или для роутера.
Каждый пользователь получает премиум-доступ к расширению, можно легко настроить роутер, чтобы обеспечить анонимность всей сети, а также одновременно можно подключить до 5 устройств.
Какие личные данные вы сохраняете?
Из пользовательских данных мы сохраняем только адрес электронной почты, так как он привязан к вашей подписке. Все остальные данные не сохраняются.
Вы сохраняете мои платежные данные при оплате?
Оплата осуществляется посредством сторонних сервисов, поэтому ваши платежные данные не сохраняются. Данная мера предусматривает максимальную защиту персональных данных, кроме того, в методы оплаты входят и платежи через криптовалюту. Поэтому с нами купить VPN вы можете полностью безопасно.
Сохраняете ли вы логи активности пользователей?
Логи активности пользователей не сохраняются, однако согласно пользовательскому соглашению - нельзя применять сервис RUSVPN для осуществления противозаконной деятельности.
Есть ли у вас ограничения по трафику и скорости?
Ограничения по трафику и скорости отсутствуют, вы пользуетесь сетью Интернет в полной мере, согласно предоставляемым условиям от вашего провайдера.
Могу ли я отменить свою подписку в любой момент?
Если по каким-либо причинам вы перестаете пользоваться сервисом RUSVPN, вы можете оформить отмену. Кроме того, для мобильных приложений есть опция VPN пробная версия, чтобы вы смогли оценить для себя возможности работы сервиса и выбрать его в качестве постоянного приложения.
Могу ли я вернуть деньги за свою подписку?
Если по какой-либо причине вы решили отменить подписку, то можете сделать это в течение 30 дней. Мы вернем вам всю сумму.
Могу ли я пользоваться торрентами через ваш сервис?
Абсолютно и без ограничений! В рамках использования сервиса RUSVPN вы можете применять torrent и смотреть фильмы онлайн.
Может ли мой ISP записывать мой трафик при использовании вашего сервиса?
Ваш ISP скорее всего записывает трафик для спецслужб, на данный момент в большинстве стран приняты соответствующие законы и это происходит официально. Однако при использовании RUSVPN ваш трафик полностью зашифрован надежным способом. Чтобы расшифровать ваш трафик хотя бы за 10 минут у спецслужб уйдут многие годы.
Могу ли я безопасно подключиться к Wi-Fi сетям общего пользования через ваш сервис?
Да, сервис RUSVPN позволяет безопасно и анонимно подключаться к Wi-Fi сетям общего пользования, при этом ваш трафик, так же как и ноутбук или телефон полностью защищены.
Какие есть ограничения при использовании сервиса?
Главное действующее ограничение – не нарушать законодательство страны, в которой вы находитесь и используете сервис RUSVPN, а также не совершать с его помощью противоправные действия.
Вы предоставляете скидку при оплате на длительный период?

Каждый пользователь, выбравший долгосрочную подписку сервиса RUSVPN получает скидку на услугу.

Оформить подписку на долгосрочный тариф можно по таким ценам:

Подписка на 3 года стоит 129 рублей в месяц, таким образом, вы сразу экономите 70%.

Что такое VPN
Доступ к контенту
Разблокируйте сайты
Доступ к играм и кино
Потоковое вещание
Музыкальные сервисы
Безопасность
Предотвращение слежки
Анонимный Интернет
Скрыть и изменить IP
Безопасный WiFi
Шифрование данных
Экономия
Steam
Авиабилеты
Отели
Аренда авто
Торрент
Приложения
Android
IOS
Windows
MacOS
Linux
Chrome
Mozilla
Роутер
OpenVPN
Преимущества
Бесплатный VPN
Наша сеть VPN
24/7 поддержка
Отсутствие логов
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