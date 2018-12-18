Как обойти блокировку сайтов с помощью VPN?

Изначальная роль Интернета – предоставлять свободный доступ к информресурсам всего мира, была забыта, и сегодня во многих не только организациях, но и странах существует запрет на посещение тех или иных страниц.

Допустим Вам необходимо воспользоваться личным почтовым ящиком, а не корпоративным и вы не хотите, чтобы ваши коллеги узнали о вашей переписке, или необходимо срочно написать кому-то сообщение в социальной сети, а доступ к ней закрыт - что же делать?

Мы создали надежные защищенные каналы передачи данных и теперь посещать заблокированные сайты и использовать заблокированные сервисы может каждый желающий, благодаря сервису RusVPN.

Подключаясь к RusVPN вы выходите в Интернет через защищенный сервер, расположенный в другом государстве, и получаете доступ к контенту, который заблокирован там, где вы находитесь.

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