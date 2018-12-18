 
ardeenesfrrutr
ardeenesfrrutr

Как зашифровать свое интернет соединение

RusVPN не только скрывает ваш реальный IP, но и надежно шифрует ваш трафик идущий через Интернет. Никто, даже ваш интернет-провайдер или владелец общественной WiFI точки доступа, не сможет получить доступ к отправляемым и принимаемым вами данным.

Попробовать бесплатно

Как устроено VPN-шифрование?

При подключении к сервису RusVPN все данные, которые Вы передаете через Интернет, кодируются сверхнадежным 2048-битным шифрованием и расшифровываются уже на VPN серверах. Такой формат шифрования гарантирует, что передача данных через Интернет останется конфиденциальной.

Шифрование представляет собой процесс кодирования данных таким образом, чтобы прочесть и использовать данные мог только предполагаемый получатель, имеющий подходящие средства для расшифровки.

Также и при приеме информации: при использовании RusVPN, получаемые вашим устройством данные надежно шифруются на VPN сервере и в таком абсолютно защищенном виде поступают к вам. Активное VPN соединение - это как труба в трубе, никто извне не может попасть внутрь и узнать, что там. Даже если каким-то образом кто-то получит ваши пакеты данных, то он ничего не сможет с ними сделать, без уникального ключа, который генерируется в момент обмена данными между вашим устройством и VPN сервером.

Это гарантирует полную анонимность, сохранность и целостность отправляемых и принимаемых вами данных через Интернет с использованием сервиса RusVPN.

Как зашифровать свой трафик?

  • Подпишись

    Оплатите подписку на любой удобный срок RusVPN

  • Установи

    Скачайте и установите VPN приложение на ваше устройство

  • Подключись

    Запустите приложение, выберите сервер, подключитесь и знайте, что ваш трафик надежно зашифрован.

Оформить подписку

Зачем нужно VPN-шифрование?

Интернет-провайдеры, различные службы, работодатели, владельцы общественных точек доступа WiFi, владельцы сайтов и злоумышленники - это только краткий перечень тех, кто постоянно мониторит Интернет-трафик для различных целей.

Одни, чтобы подвергнуть цензуре посещаемые ресурсы, другие для учета рабочего времени, третьи - из любопытства; четвертые, чтобы на основе собранных данных показать вам то, что считают нужным им, а не вам; пятые для того, чтобы что-то украсть, будь то частная переписка, коммерческая тайна, ваши личные данные или данные платежных карт.

Благодаря технологии VPN и надежному 2048-битныому шифрованию, сервис RusVPN убережёт вас от слежки и других неприятностей, связанных с перехватом ваших данных.

Попробовать бесплатно

Что такое VPN
Доступ к контенту
Разблокируйте сайты
Доступ к играм и кино
Потоковое вещание
Музыкальные сервисы
Безопасность
Предотвращение слежки
Анонимный Интернет
Скрыть и изменить IP
Безопасный WiFi
Шифрование данных
Экономия
Steam
Авиабилеты
Отели
Аренда авто
Торрент
Приложения
Android
IOS
Windows
MacOS
Linux
Chrome
Mozilla
Роутер
OpenVPN
Преимущества
Бесплатный VPN
Наша сеть VPN
24/7 поддержка
Отсутствие логов
Правовая информация
Политика конфиденциальности
Правила использования
Правила возврата средств
Партнерская программа

Iron Media Group Ltd, a limited liability company incorporated and registered under the relevant laws of the Commonwealth of Dominica, with registration number 2017/IBC00023 and registered office at 3rd Floor, C&H Towers, Corner of Great Marlborough and Great George Streets, Roseau, 00152, Commonwealth of Dominica

© 2020 RusVPN. Все права защищены.