Настройте VPN на Wi Fi Роутере

4 простых шага для установки VPN на ваш роутер
1. Подписаться
Оформите свою подписку здесь
2. Войти в систему
Создайте логин и пароль для соединения с роутером
4. Обновить
Обновите конфигурацию вашего маршрутизатора с этими данными
Почему VPN?
RusVPN будет работать на этих роутерах
Подключите ваш:
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Asus
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D-link
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DD-WRT
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Netduma
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Sabai
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Tomato
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TP-Link
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Xiaomi
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Tenda
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Mikrotik
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ZyXEL
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Huawei
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Keenetic
Если на вашем роутере встроенная прошивка, возможно потребуется ее обновление
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Надежное шифрование
Протокол OpenVPN обеспечивает лучшее шифрование для вашего компьютера
Широкая сеть
Множество VPN-локаций для выбора, у нас есть более 50 стран
Техническая поддержка
Онлайн чат на сайте или письмо на электронную почту по всем интересующим вопросам