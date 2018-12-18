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Настройте VPN на Wi Fi Роутере

Самое надежное и безопасное VPN-решение для маршрутизаторов

  • Максимальная скорость и доступ к BitTorrent
  • Неограниченный доступ к любым сайтам
  • Анонимный и безопасный серфинг
  • Гарантия полного возврата средств в течение 30 дней

4 простых шага для установки VPN на ваш роутер

1. Подписаться
Оформите свою подписку здесь
2. Войти в систему
Создайте логин и пароль для соединения с роутером
3. Выбрать страну
Выберите предпочитаемую страну для подключения на загруженной странице, чтобы получить L2TP-сервер или IP адрес
4. Обновить
Обновите конфигурацию вашего маршрутизатора с этими данными
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Почему VPN?

RusVPN будет работать на этих роутерах

Подключите ваш:

  • Asus
  • D-link
  • DD-WRT
  • Netduma
  • Sabai
  • Tomato
  • TP-Link
  • Xiaomi
  • Tenda
  • Mikrotik
  • ZyXEL
  • Huawei
  • Keenetic

Если на вашем роутере встроенная прошивка, возможно потребуется ее обновление

Узнайте, почему RusVPN так популярна среди клиентов

Моя работа тесно связана с социальной сетью, которая в моем регионе недоступна. RusVPN помог мне обойти запреты и стал моим надежным помощником в дальнейшей работе.
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Ключевые преимущества RusVPN для Windows

Самый быстрый
Самый быстрый
RusVPN обеспечивает лучшую скорость соединения на рынке
Торренты
Торренты
Наслаждайся анонимным пользованием торрентов с помощью RusVPN
Анонимный
Анонимный
Обеспечивает полную анонимность и защищает ваше интернет-соединение
Надежное шифрование
Надежное шифрование
Протокол OpenVPN обеспечивает лучшее шифрование для вашего компьютера
Широкая сеть
Широкая сеть
Множество VPN-локаций для выбора, у нас есть более 50 стран
Техническая поддержка
Техническая поддержка
Онлайн чат на сайте или письмо на электронную почту по всем интересующим вопросам
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Доступ к играм и кино
Потоковое вещание
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