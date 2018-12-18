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Загрузите безопасные настройки серверов для OpenVPN

Самый надёжный и безопасный VPN-сервер для OpenVPN

  • Максимальная скорость и доступ к BitTorrent
  • Неограниченный доступ к любым сайтам
  • Анонимный и безопасный серфинг
  • Гарантия полного возврата средств в течение 30 дней

4 простых шага для установки OpenVPN c нашими настройками

1. Подписаться
Оформите свою подписку здесь
2. Выбрать страну
Выберите предпочитаемую для подключения страну
3. Загрузка
Загрузите файл конфигурации
4. Настройка
Импортируйте файл с настройками в ваш OpenVPN Client и подключитесь к VPN
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Почему VPN?
RusVPN будет поддерживать любой OpenVPN client, вы можете скачать самую последнюю версию программы.
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Узнайте, почему RusVPN так популярна среди клиентов

Моя работа тесно связана с социальной сетью, которая в моем регионе недоступна. RusVPN помог мне обойти запреты и стал моим надежным помощником в дальнейшей работе.
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Ключевые преимущества RusVPN для OpenVPN

Самый быстрый
Самый быстрый
RusVPN обеспечивает лучшую скорость соединения на рынке
Торренты
Торренты
Наслаждайся анонимным пользованием торрентов с помощью RusVPN
Анонимный
Анонимный
Обеспечивает полную анонимность и защищает ваше интернет-соединение
Защита ваших данных
Защита ваших данных
RusVPN не отслеживает ваши личные данные, вы можете использовать приложение Free OpenVPN с нашими настройками, чтобы в этом убедиться.
Широкая сеть
Широкая сеть
Множество VPN-локаций для выбора, у нас есть более 50 стран
Техническая поддержка
Техническая поддержка
Онлайн чат на сайте или письмо на электронную почту по всем интересующим вопросам
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