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Скачайте RusVPN для вашего устройства Android

Самое надёжное и безопасное VPN-решение для Android смартфона или планшета

  • Упорядоченный и дружелюбный интерфейс
  • Неограниченный доступ к любому сайту
  • Ваше устройство полностью защищено
  • Весь ваш трафик на 100% зашифрован
  • Бесплатная 7-дневная пробная версия включена

3 простых шага для установки RusVPN

1. Скачать
Скачайте приложение RusVPN из Play Market
2. Запустить
Запустите приложение и получите 7 дней бесплатно
3. Подключиться
Выберите сервер и подключитесь к VPN
Получить доступ
Почему VPN?

Скачайте RusVpn для всех Android устройств

RusVPN совместим с:

  • Samsung Galaxy S9, S8, Note8, Note5, J7, J7 Prime
  • Huawei P20, P20 Plus, P10, Mate 10, Mate 10 Pro
  • HTC U11, U Ultra, Bolt
  • Sony Xperia XZ2, XZ1, XZ Premium, XA1 Plus
  • LG V30+, G6, X Venture
  • Android One Moto X4
  • Google Pixel 2, Pixel
  • Samsung Galaxy S10e, S10, S10+
  • Huawei P30, P30 Pro
  • Google Pixel 3, Pixel 3XL

…или с любым другим телефоном Android

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Ключевые преимущества RusVPN для Android

Самый быстрый
Самый быстрый
RusVPN обеспечивает лучшую скорость соединения на рынке
Простой
Простой
Упорядоченный и интуитивный интерфейс, начните использовать прямо сейчас - не требует каких-либо руководств или помощи
Функция Kill Switch.
Функция Kill Switch.
Если ваше VPN-соединение потеряно, наше приложение блокирует весь ваш трафик, чтобы предотвратить незашифрованный трафик с вашего ПК с Windows или ноутбука
Защита ваших данных
Защита ваших данных
RusVPN не отслеживает ваши личные данные, вы можете использовать приложение Free OpenVPN с нашими настройками, чтобы в этом убедиться.
Анонимный
Анонимный
Обеспечивает полную анонимность и защищает ваше интернет-соединение
Надежное шифрование
Надежное шифрование
Протокол OpenVPN обеспечивает лучшее шифрование для вашего компьютера
Широкая сеть
Широкая сеть
Множество VPN-локаций для выбора, у нас есть более 50 стран
Техническая поддержка
Техническая поддержка
Онлайн чат на сайте или письмо на электронную почту по всем интересующим вопросам
Получить RusVPN

Узнайте, почему RusVPN так популярна среди клиентов

Моя работа тесно связана с социальной сетью, которая в моем регионе недоступна. RusVPN помог мне обойти запреты и стал моим надежным помощником в дальнейшей работе.
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Очень люблю смотреть сериалы в хорошем качестве. Благодаря RusVPN я продолжаю наслаждаться просмотром даже на тех ресурсах, которые в моей стране недоступны.
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RusVPN – действительно надежный сервис. Эта программа шифрует мои данные и сообщения, я могу спокойно делать покупки онлайн и не переживать за сохранность денег на банковских картах.
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Всё просто супер, подключается очень быстро без какой-либо потери скорости! IP-адрес действительно скрыт, работаю анонимно, захожу на любые сайты. Рекомендую всем.
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Программа реально крутая! Я пользуюсь RusVPN через свой смартфон. Быстрое соединение, надежная защита персональной информации, удобный интерфейс и анонимность – это то, что меня привлекло в сервисе. Всем рекомендую.
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