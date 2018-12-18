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Дешевая аренда авто в Европе 🚗 Экономия с помощью VPN

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Существуют ли способы экономии на аренде автомобилей в путешествиях?

Возможно, это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, но это один из лучших хаков для путешествий в праздничный сезон.

Использование VPN для аренды автомобилей в путешествиях может сэкономить не один, а сотни долларов! Это тщательно охраняемый секрет, что агентства взимают с клиентов разные цены в зависимости от IP-адреса, который они используют для аренды автомобилей в путешествиях. Используя RusVPN, вы можете изменить свой IP-адрес, чтобы проверить цены в разных странах.

Вы быстро обнаружите многочисленные расхождения в ценах между странами, и экономия на аренде автомобилей может быть весьма внушительной!

Как арендовать автомобиль в путешествиях с большой скидкой?

Для этого нужно скрыть свой IP-адрес от сайтов агентств и агрегаторов предоставляющих услуги аренды автомобилей и показать им IP той страны для которой они предоставляют скидки, а для этого нужно всего 3 шага:

  • Подпишись

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  • Установи

    Скачайте и установите VPN приложение на ваше устройство

  • Подключись

    Запустите приложение, выберите сервер, подключитесь к нужной вам стране, откройте вкладку “Инкогнито” и арендуйте автомобили по низкой цене.

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Насколько большая экономия на аренду автомобилей через VPN?

Сервисы по аренде автомобилей предлагают разные цены и предложения в зависимости от страны из которой вы это делаете. Если вы попробуете забронировать автомобиль, допустим, из США, Индонезии и Польши, цены будут отличаться. Так сколько можно сэкономить на аренде автомобилей в путешествиях? Всё зависит от автомобиля и срока аренды, но суммы получаются немаленькие.

Например, вы летите из Германии в Австралию и для комфортного перемещения там, вам нужен автомобиль на 2 недели. Заходим с Немецкого ip на популярный сайт бронирования автомобилей, выбираем Австралию, и смотрим цены

Подключаемся к RusVPN

Открываем сайт с предложениями отелей во вкладке “инкогнито”

Стоимость аренды популярной малолитражки Suzuki Swift по специальному предложению $40 в день. Теперь запускаем приложение от RusVPN, подключаемся к серверу США, открываем в браузере вкладку “инкогнито” и в ней снова заходим на этот сайт, ищем автомобили по Австралии и снова находим это же предложение, но уже по цене $31 в день.

Итог в день вы экономите $9, за 2 недели путешествия по Австралии на Suzuki Swift вы сэкономите уже $126.

А вот пример еще более наглядно показывающий разницу в цене. Допустим вы летите в Лондон на 9 дней и вам нужен автомобиль представительского класса или близкий к нему.

Заходим на сайт бронирования автомобилей, допустим, из Бразилии и видим цену $2100 за Mercedes Benz C-Class на 9 дней аренды. Теперь запускаем VPN приложение, подключаемся к серверу США, открываем вкладку “инкогнито” и снова находим это же предложение. Но теперь аренда этого же автомобиля выходит $1450 за 9 дней. А это экономия уже $650!

Как видите, используя сервис RusVPN, вы можете сэкономить весьма приличную сумму денег на аренде автомобилей в путешествиях.

Как агентства и агрегаторы регулируют цены на аренду автомобилей?

Все агентства и агрегаторы по бронированию автомобилей для путешественников собирают множество информации о посетителях, и на основе этой информации показывают не только разные цены, но и разные предложения услуг. Одним из ключевых факторов при ценовом таргетировании является географическое положение посетителя.

Географическое положение, то есть страну, вычислить достаточно просто. Для этого нужно просто узнать ваш IP-адрес. Зная ваш IP-адрес система уже вычисляет ваше местоположение и на основе его выдаст вам цены для вашего региона.

Таким образом агентства и агрегаторы увеличивают цену на аренду автомобилей для путешественников из более богатых регионов, а также показывают предложения от собственников автопарков, которые заплатили сервисам и указали желаемый геотаргетинг для большего заработка.

Агентствам и агрегаторам выгодно предложить вам более дорогие варианты или скрыть от вас реальные скидки, потому что чем выше сумма заказа, тем больше их комиссия, но они не могут предложить путешественнику из регионов с невысоким доходом слишком высокую наценку, поэтому используют геотаргетинг в ценообразовании.

Используя сервис RusVPN вы сможете скрывать свой реальный IP-адрес и заходить на сайты с IP той страны, которую выберите сами. Соответственно, сможете обойти ценовую дискриминацию при аренде автомобилей.

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