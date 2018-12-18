 
ardeenesfrrutr
ardeenesfrrutr

Как надежно скрыть свой IP адрес c помощью RusVPN

Используйте сервис RusVPN, благодаря технологии VPN ваш ip адрес будет надежно скрыт, а внешние сервисы будут видеть адрес той страны, которую вы выберите при подключении!

Попробовать бесплатно

Как надежно скрыть свой IP адрес?

Благодаря технологии VPN Ваш IP-адрес будет надежно скрыт, а внешние сервисы будут видеть адрес той страны, которую вы выберите при подключении!

Когда злоумышленники знают ваш IP, они могут атаковать ваше устройство, попытаться взломать или специальными методами сделать так, что устройство просто не сможет передавать или принимать информацию.
Так же с достаточной точностью по ip можно узнать где вы находитесь физически, что тоже может повлечь за собой не мало неприятностей.

Если вы не скрываете свой IP, то открываете доступ к большому количеству информации, в том числе к своим личным данным и данным о своем местоположении и своей онлайн-активности, позволяя третьим лицам наблюдать за вашими действиями в Интернет и контролировать их.

Как поменять свой IP?

Всё очень просто, достаточно подключиться к VPN от RusVPN. VPN — это защищенный туннель между двумя или более устройствами. Сети VPN используются для защиты веб-трафика от прослушивания, постороннего вмешательства и цензуры.

Подключаясь к нашим серверам вы надежно скрываете свой IP и шифруете все данные. Всего 3 шага чтобы сменить и крыть свой IP:

  • Подпишись

    Купите подписку на RusVPN

  • Установите

    Установите приложение на ваше устройство

  • Подключи

    Выберите нужный сервер, подключитесь. Всё, теперь все видят другой ip, а ваши данные надежно защищены.

Оформить подписку

Как происходит смена IP?

При подключении к сети RusVPN ваш IP-адрес заменяется на другой, и все выглядит так, как будто вы находитесь в другом месте.

Когда вы используете VPN, ваш интернет-трафик идет через зашифрованный туннель, чтобы никто, включая вашего интернет-провайдера, не мог видеть, что вы делаете в Интернете.

То есть, если вы подключитесь к VPN-сети, веб-сайты, приложения и сервисы будут видеть общедоступный IP-адрес VPN сервера вместо адреса вашего устройства - это и означает «скрыть свой IP-адрес» или «изменить свой IP-адрес».

Оформить подписку

В чем преимущество RusVPN для скрытия и смены IP?

Мы используем самые современные и самые надежные методы шифрования данных. Множество наших быстрых и современных VPN серверов расположено по всему миру, давая пользователю огромный выбор локаций для скрытия и смены IP.

Есть прокси-расширения под браузеры, где в бесплатном режиме можно протестировать работу нашего сервиса и на деле убедиться, как происходит смена IP. А для того, чтобы надежно защитить данные передаваемые через интернет, мы создали программы под популярные операционные системы, так же предоставляем возможность подключать неограниченное количество устройств поддерживающих VPN.

И еще: мы не ведем логов и никаких журналов активности, предоставляем большое количество вариантов оплаты, включая анонимные способы.

Оформить подписку

Что такое VPN
Доступ к контенту
Разблокируйте сайты
Доступ к играм и кино
Потоковое вещание
Музыкальные сервисы
Безопасность
Предотвращение слежки
Анонимный Интернет
Скрыть и изменить IP
Безопасный WiFi
Шифрование данных
Экономия
Steam
Авиабилеты
Отели
Аренда авто
Торрент
Приложения
Android
IOS
Windows
MacOS
Linux
Chrome
Mozilla
Роутер
OpenVPN
Преимущества
Бесплатный VPN
Наша сеть VPN
24/7 поддержка
Отсутствие логов
Правовая информация
Политика конфиденциальности
Правила использования
Правила возврата средств
Партнерская программа

Iron Media Group Ltd, a limited liability company incorporated and registered under the relevant laws of the Commonwealth of Dominica, with registration number 2017/IBC00023 and registered office at 3rd Floor, C&H Towers, Corner of Great Marlborough and Great George Streets, Roseau, 00152, Commonwealth of Dominica

© 2020 RusVPN. Все права защищены.