Conectar-se ao WiFi em locais públicos agora é seguro!

Como o RusVPN funciona?

O princípio de operação do serviço RusVPN é simples para o usuário final. Quando você ativa o RusVPN, um túnel virtual é criado entre o dispositivo e o resto da Internet, bloqueando qualquer tentativa de hackear a rede.

Sua correspondência pessoal e comercial, as conversas do Skype não podem ser interceptadas ou ouvidas de forma alguma. Todos os seus dados são criptografados com um algoritmo de criptografia moderno e confiável, que é quase impossível de descriptografar.