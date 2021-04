Princípios do teste de fugas do WebRTC

A tecnologia de comunicação em tempo real da Web permite que os navegadores comuniquem entre si sem utilizar um servidor intermediário. Desta forma, a alta velocidade e os tempos de resposta são mantidos quando se navega na web. Na maioria das vezes é extremamente importante para transmissões ao vivo, utilizando o Twitch e serviços semelhantes, onde a importância do ping desempenha um papel significativo. Por outras palavras, WebRTC é uma forma dos motores de busca interagirem uns com os outros em tempo real. Actua como uma tecnologia especial com padrões comuns, permitindo aos navegadores comunicar entre si sem servidores intermédios. Este método proporciona a máxima velocidade de ligação e o mínimo atraso no processamento de aplicações, chats de vídeo e emissões.

Os dispositivos são pesquisados e ligados uns aos outros através do endereço IP. Se uma pessoa não autorizada interceptar o endereço e o utilizar para identificar o utilizador, isso significa que ocorreu uma fuga. Este fenómeno representa uma ameaça à privacidade do utilizador e, por conseguinte, já não é possível navegar na Internet em modo seguro. Muito frequentemente, as fugas de WebRTC são negligenciadas ou não percebidas como uma ameaça grave, embora em vão.

