Você concorda em proteger sua identificação / senha e nosso sistema contra uso não autorizado, compromete-se a não espalhar sua conta em acesso público e não compartilhá-la com terceiros. Você é responsável por todas as ações que ocorrem no nosso sistema usando sua identificação e senha.

Você concorda em não usar o sistema para enviar spam, verificar portas, procurar proxies abertos ou retransmissões abertas, enviar e-mails não solicitados, opt-in, e alguma outra distribuição de e-mail em massa, mesmo que eventualmente ocorra a partir de outro servidor. Você concorda em não fazer ataques, sob qualquer forma, em outros computadores ou na rede durante a sua estadia em nosso serviço.

A área de cobertura do serviço real, sua velocidade, localização e qualidade podem ser diferentes. O serviço busca estar constantemente disponível, exceto pelos períodos limitados necessários para manutenção e reparo, mas o usuário pode não conseguir acessar o serviço sob a influência de muitos fatores fora do nosso controle, como emergências, distúrbios operação de serviços de terceiros, problemas de transferência de dados, problemas ou deficiências no equipamento ou na rede, interferência, intensidade do sinal. , etc. e, portanto, o serviço pode ser interrompido, limitado ou encerrado. Não nos responsabilizamos pela perda de dados, mensagens ou páginas que não foram entregues, canceladas ou mal direcionadas devido a interrupções do serviço ou problemas com o desempenho do serviço, serviços de comunicação ou rede (por exemplo, T-1 ou Internet). A nosso critério, podemos impor restrições ao uso do serviço em sua totalidade ou em seus serviços individuais, suspender a operação do serviço ou bloquear certos métodos de uso para proteger nossos usuários ou serviço. A velocidade da conexão é aproximada e não caracteriza a velocidade com a qual o Serviço recebe ou envia dados. A velocidade real será determinada pela configuração, compactação, carga de rede e outros fatores. A precisão e pontualidade dos dados recebidos não são garantidas, são possíveis atrasos.

Pirataria em computadores, propagação de vírus, atividades fraudulentas, ataques à rede, phishing e / ou qualquer outra ação considerada ilegal ou indesejável deve ser interrompida ou encerrada. Os usuários são responsáveis pelos parâmetros de segurança adequados de seus serviços e também por quaisquer danos causados por descuido ou pela criação de situações potencialmente perigosas, intencional ou involuntariamente.

Política de assinatura

Se você ativar a função de assinatura, será cobrada automaticamente a cada 30, 180 ou 365 dias, dependendo do período de validade do plano selecionado. Para cancelar o pagamento automático, basta entrar em contato com o suporte com um breve aviso de cancelamento, mas não menos que 24 h antes da data regular. O seu cartão será debitado após a conclusão do seu pedido. O serviço ficará disponível assim que o pagamento for liberado.