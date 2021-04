Tudo sobre os procuradores: tipos e características

Quando utilizamos a Internet em modo normal, ligamos os nossos dispositivos diretamente a servidores com sítios e aplicações móveis. Desta forma, o servidor reconhece o endereço IP, localização e preferências do utilizador no ambiente em linha. O fornecedor pode aceder a esta informação e utilizá-la para os seus fins comerciais: para campanhas publicitárias, para criar um retrato do utilizador na rede. Mas um perigo muito maior é colocado pelos hackers que, através de uma ligação não segura à Internet, podem aceder às informações pessoais do utilizador.Se não usa ferramentas especiais para proteger os seus dados, pode facilmente ser vítima de um hacker. Os principais objectivos dos cibercriminosos são os dados do seu cartão bancário, senhas de contas de serviços de Internet, acesso a correio pessoal e redes sociais.Neste artigo veremos o que os utilizadores podem fazer para utilizar os serviços em linha em segurança.

O que é um servidor proxy?

Um proxy é um servidor intermediário que actua como intermediário entre um usuário e outras máquinas virtuais. Os sítios Web são acedidos de uma forma mais segura. Pode esconder a sua informação pessoal da vigilância externa. Isto proporciona a possibilidade de contornar as restrições e visitar os sítios de que necessita e que o seu ISP bloqueou.Como utilizar um servidor proxy

O que é um servidor proxy?

Em geral, esta tecnologia proporciona-nos privacidade. Vendedores e proprietários de sítios comerciais não serão capazes de seguir os nossos movimentos e identificar áreas de interesse.

Cache. Quando os usuários são frequentemente direcionados para os mesmos sítios, as cópias destas páginas são armazenadas num servidor proxy. Isto irá reduzir a carga no canal de dados e aumentar a velocidade de resposta.

Quando os usuários são frequentemente direcionados para os mesmos sítios, as cópias destas páginas são armazenadas num servidor proxy. Isto irá reduzir a carga no canal de dados e aumentar a velocidade de resposta. Compressão de dados. A máquina virtual descarregar os ficheiros de dados da Internet, e o utilizador obtém o resultado comprimido. Isto poupa o tráfego externo.

A máquina virtual descarregar os ficheiros de dados da Internet, e o utilizador obtém o resultado comprimido. Isto poupa o tráfego externo. Controlo de acesso. Um administrador pode restringir o acesso a certos recursos a outros utilizadores. Esta opção também ajuda a filtrar anúncios intrusivos e a saltar menos ‘software’ viral. Tipos de servidores proxy

Como utilizar um servidor proxy

Os servidores proxy estão divididos em três tipos: transparente, anônimo e inverso. Vamos analisar mais de perto o que são e quais são as diferenças.

Proxy transparente. Um proxy aberto não altera os dados do usuário. Trata de todo o tráfego HTTP e não esconde o endereço IP.Este tipo é mais comumente utilizado por administradores de sistemas de escritório para restringir o acesso dos funcionários a certos recursos da web.Esta máquina virtual assegura que os sítios são carregados rapidamente. A sua desvantagem é o baixo nível de protecção de dados.

Proxy Anónimo Um proxy anônimo altera o endereço IP do usuário. Desta forma, assegura o anonimato dos pedidos que enviamos.Esta medida atrasa um pouco o processo de resposta no ambiente da Internet, mas as ações do usuário permanecem confidenciais.

Proxy Reverso O Reverse proxy é uma máquina virtual que extrai páginas web em nome de um cliente a partir de uma ou mais máquinas virtuais. O utilizador recebe resposta como se tivesse vindo directamente de um servidor proxy.

Como escolher um servidor proxy

Para decidir sobre a escolha do procurador adequado, é necessário considerar os seus objectivo e capacidades dos servidores propostos. Aqui estão algumas dicas sobre o que procurar primeiro: