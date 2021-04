Protocolos VPN: o que são e onde se aplicam

Comecemos por compreender o que é uma VPN (rede virtual privada). Virtual Private Network é traduzido do inglês como uma rede privada virtual. É uma tecnologia através da qual podemos organizar ligações à Internet através de outra rede. A utilização de protocolos VPN é necessária para um acesso seguro à Internet, especialmente quando o usuário se liga a uma rede Wi-Fi de terceiros.O sistema VPN converte os dados do cliente, codificado de uma forma especial. Desta forma, a informação pessoal é mantida privada para os cibercriminalidades que não podem ler o código e invadir as contas dos usuários. Os protocolos VPN determinam a forma como os dados serão movimentados entre o dispositivo e o servidor. Vamos falar mais sobre os protocolos nesta publicação.

O que é o protocolo VPN

Os protocolos VPN são um serviço completo que utilizamos para fornecer uma ligação segura entre dois dispositivos. É um conjunto de normas para a codificação de informação e sua posterior transmissão a partir de um cliente (computador ou dispositivo do utilizador) para os servidores .O protocolo VPN tem características diferentes para que possa ser eficaz em diferentes condições de utilização. Alguns são mais adequados para ligação em celular, outros, como o IKEv2, são ideais para equipamento fixo.O protocolo VPN... o que isso significa para um usuário normal? Em termos simples, alguns (protocolos) VPN pode dar prioridade à confidencialidade do cliente, enquanto outros dão prioridade à velocidade de transferência de dados. Portanto, deve considerar a sua actividade de rede e o que pretende alcançar ligando o protocolo VPN como um plug-in ao seu navegador ou como software ao seu dispositivo.

O que é encriptação VPN?

A encriptação VPN é uma forma de codificação de dados, convertendo-os de um formato legível para um formato encriptado. A encriptação torna a informação do cliente inacessível aos cibercriminosos porque o formato de encriptação utilizado só pode ser desencriptado utilizando a chave apropriada. Com a encriptação de dados, o usuário pode ser protegido do controlo do fornecedor através da ocultação segura de palavras-passe de contas para bancos e redes sociais em linha.Ao utilizar redes públicas Wi-Fi, o usuário se torna vulnerável. Se não liga a encriptação VPN, os atacantes podem não só calcular a sua localização, mas também aceder às suas informações pessoais. E isto ameaça não só a fuga de dados valiosos, mas também a introdução de “malware” (software) no seu PC.

Que protocolos são utilizados em RusVPN?

Recomendações sobre a utilização de protocolos VPN

Cada protocolo VPN contém algoritmos individuais para codificar a informação. Isto, no que lhe concerne, afeta a velocidade de processamento dos pedidos e a garantia de um nível de segurança na rede. Dependendo das necessidades do usuário, o protocolo VPN mais apropriada pode ser utilizado em cada caso.Para facilitar a decisão sobre o protocolo VPN a utilizar, preparámos uma breve panorâmica da sua utilização.

PPTP El protocolo PPTP es el más popular entre los usuarios de Internet. El cliente puede usar el PPTP para enviar datos desde un PC o cualquier dispositivo móvil a través de un túnel VPN. Los dispositivos se autentican automáticamente con una contraseña. Vantagens: El PPTR es fácil de usar, ya que no es necesario comprar equipo adicional para formar una clave secreta.Es un protocolo simple, asegura un funcionamiento estable en el entorno en linea. Es fácil de instalar incluso para usuarios no profesionales. Desvantagens: protocolo con cifrado débil, protección débil de la clave transmitida. No se recomienda para compartir información confidencial.

L2TP/IPSec L2TP/IPSec es muy similar al protocolo RTR. Pero la principal diferencia es que el L2TP/IPSec proporciona adicionalmente privacidad de datos. Se utiliza un doble encapsulado: el propio L2TP, que no proporciona encriptación, se utiliza para la transferencia de datos, y el túnel se proporciona mediante protocolos IPSec. Vantagens: Por o protocolo L2TP/IPSec conter opções de segurança adicionais que utilizam encapsulamento, a velocidade de ligação à rede é reduzida. Desvantagens: Debido al hecho de que el protocolo L2TP/IPSec contiene opciones de seguridad adicionales que utilizan la encapsulación, la velocidad de conexión a la red se reduce.

OpenVPN O protocolo OpenVPN cria uma ligação encriptada à Internet. Não é um protocolo puro, mas uma solução VPN completa de código aberto que pode rapidamente transferir dados e autenticar o seu dispositivo.Os protocolos de transferência UDP e TCP são utilizados para a troca de informação encriptada. A sua aplicação é definida por um resultado: mais fiável ou mais rápido?A utilização do (UDP) significa um rápido intercâmbio de dados em que a verificação de uma série de pacotes de dados transferidos, mais precisamente, a comparação do número de pacotes transferidos e recebidos, ocorre na última fase. Solução ótima quando se trabalha com ligações rápidas à Internet.A ligação TCP significa uma confirmação imediata da recepção de cada pacote enviado. Para aumentar a fiabilidade, o protocolo dado é aplicado em caso de possíveis bloqueios de tráfego, numa ligação instável. Vantagens: código aberto, que permite a utilização de configurações de transmissão e encriptação não normalizadas, tornando impossível decifrar a encriptação mesmo para serviços especiais. OpenVPN proporciona um melhor desempenho e um nível de segurança mais elevado. Segundo os especialistas, é hoje a melhor solução para a criação de uma rede privada virtual. Desvantagens: A instalação do OpenVPN é um pouco mais complicada, como acontece com outros protocolos. Não há suporte integrado para sistemas operativos, e é necessário software de terceiros para o utilizá-lo

IKEv2 O protocolo IKEv2 é um protocolo VPN moderno da Cisco e da Microsoft. Permite a criação de túneis directos com IP classificado entre o cliente e o servidor.No protocolo IKEv2 os algoritmos criptográficos podem ser utilizados de forma flexível - o cliente escolhe um tipo de codificação de dados mais conveniente. IKEv2 também fornece protecção fiável contra ataques DoS, o que é uma vantagem inegável para os proprietários de recursos web.Além disso, o IKEv2 é adequado para instalação em vários dispositivos, incluindo o router. Vantagens: É considerado o protocolo de transferência de dados mais rápido porque funciona ao nível do kernel do sistema operativo (por exemplo, o próprio OpenVPN funciona no contexto da "comutação" do utilizador entre o utilizador e os processos do kernel). Optimizado para sistemas com desempenho relativamente baixo: computadores de baixa potência, dispositivos móveis Desvantagens: nem todos os sistemas operativos são suportados.