Política de Privacidade

Quais informações sobre todos os visitantes são coletadas e armazenadas em nosso site?

Rusvpn.com usa o Google Analytics para analisar informações agregadas sobre os visitantes do site. Quando o navegador faz o download de uma página do site, ele executa um pequeno parágrafo do código JavaScript que coleta informações sobre o dispositivo ao qual você está conectado: agente do usuário do navegador, idioma, resolução de tela, o site do qual você veio até nós e assim por diante para fornecer este serviço ao Google Analytics. Para melhorar sua segurança, o rusvpn.com escolhe uma opção que permite ao Google coletar apenas uma fração dos endereços IP. O Google Analytics também pode armazenar cookies para simplificar a identificação de usuários que visitaram o site repetidamente. Os usuários, que não desejam ser rastreados pelo Google Analytics, podem instalar o complemento para o navegador, o que permite ignorar este procedimento.

Quais informações coletamos e armazenamos quando você se registra em nosso serviço VPN?

Para maximizar sua privacidade, coletamos um mínimo de informações - apenas seu e-mail. Não solicitamos ou salvamos seu nome, endereço IP, endereço real, número de telefone e outras informações pessoais. Os pagamentos passam pela Decta Limited e não mantemos os detalhes do seu cartão de crédito em nosso sistema. Os dados inseridos na página de pagamento são transmitidos via protocolo SSL criptografado.

Quais informações são registradas enquanto os clientes estão conectados ao nosso serviço VPN?

Executamos um log de conexão não permanente para resolver problemas técnicos, incluindo geração aleatória de nomes e atribuição interna de endereços IP (endereço IP privado), que são removidos com segurança a cada poucas horas. Estrita e propositadamente, não anotamos nenhuma informação para mitigar nossa responsabilidade legal. Não monitoramos a atividade do seu navegador e não registramos nenhum registro. É simplesmente impossível com a nossa interface interna. Todos os dados sobre o uso do serviço são anônimos e não estão vinculados ao seu endereço IP público real.

O que acontece se você receber um aviso adequado (por exemplo, DMCA) sobre violação de direitos autorais do material baixado?

Como nossos clientes são anônimos durante o uso do serviço, essa notificação será enviada para rusvpn.com e nosso departamento jurídico enviará uma resposta apropriada. Como não armazenamos logs (registros) da conexão, não podemos vincular a solicitação à identidade do cliente, mesmo se formos legalmente forçados a fazer isso.

Como agimos quando as autoridades nos solicitam as informações sobre um cliente?

Nossa empresa está registrada na Comunidade da Dominica. Se recebermos uma ordem judicial de uma pessoa autorizada cuja jurisdição se estende ao rusvpn.com, nossa empresa é obrigada a cumprir essa ordem. No entanto, a empresa não pode ser forçada a fornecer dados que não são de sua propriedade. Quando um usuário se registra, solicitamos um mínimo de informações - apenas um email válido. Se for possível, no nível legislativo, obrigar-nos a manter registros sobre as conexões de nossos clientes ou coletar quaisquer dados pessoais sobre a atividade na Internet, notificaremos imediatamente nossos usuários e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para mudar de jurisdição ou fechar. Nosso serviço protege aqueles que confiaram em nós com sua privacidade.

Alterações na Política de Privacidade

Rusvpn.com se reserva o direito de fazer alterações a qualquer momento das regras declaradas da política de privacidade. Nesses casos, tomaremos todas as medidas razoáveis para garantir que essas alterações sejam entregues a você - publicando todas as alterações no site de destaque do rusvpn.com por um período aceitável antes que a nova política entre em vigor, e também através da notificação de todos os clientes existentes por e-mail. Se você tiver alguma dúvida ou comentário sobre as regras acima, não hesite em nos falar sobre isso.