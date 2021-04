Gerador de senhas seguras online

Se de repente a senha lhe pareceu esquecível ou simplesmente não se encaixa, você sempre pode clicar no botão de geração de nova senha ou alterar as configurações.

Use nosso gerador para criar uma senha forte. Primeiro, defina o tamanho da senha (recomendamos pelo menos 8 caracteres) e escolha a dificuldade da senha. Verifique se serão usadas apenas maiúsculas ou minúsculas. Especifique quantos números estarão na senha e quantos outros caracteres, se forem necessários. Nosso gerador de senhas on-line gerará automaticamente uma senha aleatoriamente de acordo com seus parâmetros e você precisará apenas copiá-la.

Além disso, você pode configurar a senha apenas para si mesmo, usando configurações diferentes. Todas as senhas são geradas aleatoriamente, o que garante alta segurança.

O gerador de senhas online é uma ferramenta gratuita para criar senhas únicas e difíceis. Perfeito para quem deseja ter uma senha difícil de se registrar no site, na loja online ou em vários serviços online.

Observe: a senha é gerada no seu dispositivo, então nem nós podemos saber. Para que ninguém possa interceptar sua senha forte na rede quando você a digita em qualquer site, use nosso serviço VPN com criptografia forte.