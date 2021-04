Baixe a extensão RUSVPN dos complementos do Firefox

Como posso ativar RUSVPN no Firefox?

Então, como configurar uma VPN no Firefox? É muito rápido e fácil. Simplesmente vá a biblioteca de complementos do Firefox e busque a VPN que deseja. Selecione-a e clique em "Adicionar a Firefox" depois em "Adicionar" na janela pop-up. Isso é tudo, não é necessário nenhuma outra configuração de VPN no Firefox.