O que é a fuga de DNS?

Mesmo que disponha da melhor VPN ligada, as suas capacidades técnicas não garantem infelizmente a protecção das consultas DNS no seu computador ou dispositivo móvel. E este factor não depende da fiabilidade da encriptação do tráfego. Se ocorrer uma fuga de DNS, significa que os estranhos verão os recursos web que visitar, as acções que tomar, e as aplicações que abrir e utilizar para fins pessoais.

O DNS é um sistema especial de livro de endereços, que está directamente relacionado com todas as manipulações que são feitas durante a visita à Internet. Por exemplo, um navegador ou uma aplicação utiliza o DNS para efectuar uma pesquisa no servidor para gerar uma ligação subsequente entre os serviços e os sítios que o cliente necessita. O dispositivo encaminha os pedidos e recebe instruções de resposta para pesquisar os dados de destino.