Economize no aluguel de carros ao usar VPN

O custo do aluguel de um carro pequeno popular Suzuki Swift com uma oferta especial é de US $ 40 por dia. Agora, executamos o aplicativo a partir do RUSVPN, conectamos ao servidor dos EUA, abrimos a guia "Incógnito" no navegador e vamos lá novamente, pesquisamos carros na Austrália e encontramos a mesma oferta novamente, mas a um preço de US $ 31 por dia.

Como resultado, você economiza US $ 9 por dia. Por duas semanas viajando pela Austrália no Suzuki Swift, você economiza US $ 126.