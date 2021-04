Internet gratuita para todos!

A nossa missão

Estamos convencidos de que cada pessoa tem o direito de utilizar a Internet de qualidade. Com o RUSVPN todos os seus dados são altamente protegidos e transferidos através de túneis virtuais seguros, tornando possível manter o anonimato. Utilizamos tecnologias OpenVPN 256-bit 2048 RSA. Apoiamos a ligação via IPSec (IKEv1 + IKEv2), que é bem conhecida pela sua fiabilidade, alta velocidade de transmissão e elevado nível de protecção de dados. Os protocolos PPTP e L2TP também estão disponíveis. Com o RUSVPN, há filmes, música, emissões desportivas e comunicação gratuita ao seu serviço!