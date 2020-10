title

Lorsque nous utilisons Internet en temps normal, nous connectons nos appareils directement à des serveurs avec des sites Web et des applications mobiles. De cette manière, le serveur reconnaît l'adresse IP, l'emplacement et les préférences de l'utilisateur dans l'environnement en ligne. Le fournisseur peut accéder à ces informations et les utiliser à des fins commerciales: pour des campagnes publicitaires, pour créer un portrait de l'utilisateur sur le Web. Mais un danger bien plus grand est posé par les attaquants qui, grâce à une connexion Internet non sécurisée, peuvent accéder aux données personnelles de l'utilisateur. Si vous n'utilisez pas d'outils spéciaux pour protéger vos données, vous pouvez facilement être victime d'un pirate informatique. Les principales cibles des cybercriminels sont les données de votre carte bancaire, les mots de passe des comptes de service sur Internet, l'accès à la correspondance personnelle par courrier et les réseaux sociaux. Dans cet article, nous allons voir ce que les utilisateurs peuvent faire pour utiliser des services en ligne en toute sécurité.

Qu'est-ce qu'un serveur proxy

Un serveur proxy est une passerelle qui sert d'intermédiaire entre l'utilisateur et d'autres machines virtuelles (VM). Vous accédez aux sites Web de manière plus sûre. Cela peut masquer vos informations personnelles de la surveillance extérieure. Il devient possible de contourner les restrictions et de visiter les sites dont vous avez besoin, qui sont bloqués par le fournisseur.

Comment utiliser un serveur proxy

À l'échelle mondiale, cette technologie nous garantit la confidentialité. Les fournisseurs et les propriétaires des sites Web commerciaux ne seront pas en mesure de suivre nos mouvements et déterminer nos zones d'intérêt. Considérons les avantages que nous offre un serveur proxy:

Mise en cache. Lorsque les utilisateurs accèdent fréquemment aux mêmes sites, des copies de ces pages sont stockées sur un serveur proxy. Ainsi, la charge sur le canal de transmission de données sera réduite et le taux de réponse augmentera.

Compression des données. Les machines virtuelles téléchargent des fichiers depuis Internet et l'utilisateur reçoit le résultat sous une forme compressée. Grâce à cela, vous économisez du trafic externe.

Contrôle d'accès. L'administrateur peut restreindre l'accès à certaines ressources à d'autres utilisateurs. Cette option permet également de filtrer les publicités intrusives et de laisser passer moins de logiciels malveillants.

Les types de serveurs proxy

Les serveurs proxy peuvent être divisés en trois types: transparents, anonymes et inversés. Examinons de plus près ce qu'ils sont et quelles sont les différences.

Transparent (Transparent Proxy) Un proxy ouvert ne modifie pas les données de l’utilisateur. Il gère tout le trafic HTTP et ne masque pas l'adresse IP. Ce type de proxy est le plus souvent utilisé par les administrateurs système dans les bureaux pour limiter l'accès des employés à certaines ressources Web. Cette machine virtuelle permet le chargement rapide des sites. Son inconvénient est le faible niveau de protection des données.

Anonyme (Anonymous Proxy) Le proxy anonyme modifie l'adresse IP de l'utilisateur. De cette manière, il garantit l'anonymat des demandes que nous envoyons au réseau. Ce type ralentit un peu le processus de réception d'une réponse sur Internet, mais les actions de l'utilisateur restent privées.

Inverse (Reverse Proxy) Un proxy inverse est une machine virtuelle (VM) qui récupère des pages Web au nom du client à partir d'une ou plusieurs VM. L'utilisateur reçoit alors une réponse comme si elle provenait directement du serveur proxy.

Comment choisir un serveur proxy

Afin de déterminer le choix du bon proxy, vous devez tenir compte de vos objectifs et des capacités des serveurs proposés. Voici quelques conseils à prendre en considération: