Protection des données contre la surveillance sur Internet

Vous échappez ainsi à toute surveillance.

Aujourd'hui, les moteurs de recherche, les fournisseurs d’accès et les sites web ont la possibilité de lire les données relatives à chaque utilisateur en poursuivant des objectifs différents. Le plus inoffensif d'entre eux est la diffusion d'annonces dérangeantes. Toutefois, ces informations peuvent se retrouver entre les mains de fraudeurs, ce qui aboutit très certainement au vol de données personnelles et financières.

Nous utilisons un puissant cryptage à 256 bits pour vous protéger des indésirables et/ou vous permettre d’échapper à la surveillance de votre activité sur Internet. Grâce à RusVPN, vous masquez votre adresse IP, ce qui rend votre navigation totalement anonyme.

Nous ne conservons pas d’archives concernant votre activité sur Internet. Par conséquent, toutes vos actions resteront totalement anonymes. La navigation sous anonymat vous permettra de protéger les données de votre compte bancaire et de vos cartes de crédit, vos informations personnelles et professionnelles, toutes sortes de messages en ligne, et plus encore des intrus.

