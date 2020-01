La connexion au Wi-Fi dans les lieux publics est désormais sûre !

Comment le VPN contribue-t-il à protéger vos données lorsque vous êtes connecté via un point d’accès WiFi public ?

Fondamentalement, un VPN est un tunnel absolument sécurisé qui relie votre terminal à tout autre terminal disponible sur le réseau mondial par le biais d’Internet.

Si on le conçoit de manière plus imagée : sans service VPN, votre terminal est comme une maison sans clôture lorsque vous vous connectez à un point d’accès WiFi public. À tout moment, n'importe qui peut entrer volontairement ou accidentellement dans votre maison et la dégrader ou y dérober quelque chose. Lorsque vous utilisez un VPN, votre maison devient une forteresse impénétrable impossible à cambrioler.