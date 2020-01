Économisez sur les billets d'avion grâce à RusVPN !

Commencez à faire vos bagages et préparez-vous à partir en voyage !

Dans le monde du commerce en ligne d'aujourd'hui, de nombreux marchands en ligne utilisent la segmentation géolocalisée des prix pour améliorer leurs ventes. Il s’agit là de leur stratégie marketing, et ça marche bien pour eux. Le seul problème est que cela vous fait payer plus, et ce n'est pas la meilleure des nouvelles pour vous en tant que client.

Avec RusVPN, il est facile de passer d'un segment de prix à un autre et de faire fonctionner toutes ces astuces marketing à votre profit, et non pas au profit de la compagnie auprès de laquelle vous faites vos achats

Si vous souhaitez faire des économies sur les billets d'avion et sur vos achats en ligne, abonnez-vous à RusVPN !