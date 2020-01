Surfez sur Internet sans limites en restant anonyme

Supposons que vous décidiez d'acheter quelque chose en ligne dans une boutique en ligne et que vous saisissiez vos informations de carte de crédit/débit, le fournisseur d’accès et le cyber-assaillant peuvent facilement intercepter vos données et s’en servir à leurs propres fins. Il en va de même lorsqu’on remplit des formulaires contenant des informations personnelles.

Même les messages simples passant sur les sites de rencontres ou sur les réseaux sociaux peuvent être rendus publics si la connexion entre vous et l’accès au web n'est pas cryptée de manière sécurisée.

