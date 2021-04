Principios de la comprobación de las fugas del WebRTC

La tecnología de comunicación en tiempo real de la Web permite a los navegadores comunicarse entre sí sin utilizar un servidor intermediario. De esta manera, se mantiene la alta velocidad y los tiempos de respuesta al navegar por la red. La mayoría de las veces es extremadamente importante para las transmisiones en vivo, utilizando Twitch y servicios similares, donde la importancia del ping juega un papel significativo. En otras palabras, WebRTC es una forma de que los motores de búsqueda interactúen entre sí en tiempo real. Actúa como una tecnología especial con estándares comunes, que permite a los navegadores comunicarse entre sí sin servidores intermedios. Este método proporciona una máxima velocidad de conexión y un mínimo retraso en el proceso de las aplicaciones, los chats de vídeo y las emisiones.

Los dispositivos se buscan y se conectan entre sí a través de la dirección IP. Si una persona no autorizada intercepta la dirección y la utiliza para identificar al usuario, significa que se produce una fuga. Este fenómeno supone una amenaza para la privacidad del usuario y, por lo tanto, ya no se puede navegar por Internet en modo seguro. Muy a menudo las filtraciones de WebRTC se pasan por alto o no se perciben como una amenaza grave, aunque en vano.

