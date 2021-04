Escaneo de virus

The greatest number of threats to computer users is waiting on the Internet when we go to sites, open advertising banners or click on additional dialog boxes, download files and archives. You never know when a malicious object will appear on your computer, especially if antivirus protection or VPN is not active on your device.

Hasta la fecha, entre los peligros de la Internet que amenazan con perjudicar el sistema o la piratería informática, se destacan los siguientes:

virus troyanos;

objetos de carga.

Ataques DNS y fugas de información;

Si navegas por Internet sin descargar ningún archivo, sigues corriendo un gran riesgo, una alta probabilidad de una brecha de seguridad debido a: