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RUSVPN – самый лучший и надежный VPN-сервер США

Больше никакого тотального надзора и контроля ваших действий в сети Интернет. Никто не сможет шпионить за вами и видеть, на какие сайты вы заходите и какие материалы читаете. Агентство национальной безопасности США и другие надзорные органы не смогут запретить вам свободно серфить в сети. И все это возможно благодаря RUSVPN – лучшему VPN-сервер США для вашего браузера, чтобы зашифровать соединение и обеспечить полноценный доступ к целевому контенту.

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Как работает VPN

Выбор локации для американского VPN-сервера

Когда вы находитесь на территории государства, где действуют правила цензуры и ограничения в посещении ресурсов Интернете, часто возникает проблема, чтобы попасть на конкретный ресурс, например, для прослушивания музыки, скачивания видео или игр, онлайн-покупки определенных вещей.

На помощь приходит американский VPN – вы просто подключаетесь к соответствующему серверу от RUSVPN и ваш реальный IP меняется на американский. Просторы Интернета становятся доступными для вас, как будто вы сейчас находитесь в Штатах.

Принцип получения американского IP-адреса через RUSVPN

При подключении к сети Интернет, ваше устройство идентифицируется через адрес IP. Достаточно включить RUSVPN, чтобы ваш реальный адрес, отображающий настоящую геолокацию, был скрыт и заменен точкой соединения через сервер, соответствующий стране, чьи веб-ресурсы вас интересуют. Например, сейчас вы находитесь на территории РФ, но хотите зайти на сайт американских фильмов и ознакомиться с коллекцией кино 40-х годов. Выберите сервер США и получите неограниченный доступ для серфинга. При этом не будет никакой потери скорости, а весь трафик шифруется в надежном тоннеле.

Получить VPN в Америке не составляет труда – пользователь получает полный функционал сервиса RUSVPN и возможность подключения к любому из 338-ми серверов по всему миру, среди которых представлены и американские VPN.

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Американские VPN-приложения для любого устройства (ПК, смартфон, планшет)

Сервис RUSVPN открывает клиенту доступ к широкому функционалу, чтобы обеспечить анонимный и безопасный серфинг в Интернете. Все представленные VPN-приложения интуитивно понятные и доступные, чтобы сохранить вашу конфиденциальность.

RUSVPN работает на всех ваших устройствах

Windows MacOS / OS X Linux Android ios OpenVPN Router

VPN-расширения для ваших любимых браузеров

Chrome Firefox
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Свободный доступ к потоковому видео (Netflix, Hulu, Amazon и другие популярные сервисы)

Использовать VPN в США – это надежно и удобно, ведь сервис RUSVPN совместим со всеми популярными стриминговыми каналами. Вы сможете без ограничений смотреть любимые передачи и фильмы, наслаждаясь тем, что трансляция защищена и поддерживается хороший уровень пропускной способности. Оцените его преимущества прямо сейчас – установите RUSVPN на свой ПК или мобильный гаджет, получая гарантию безопасности и защиты персональных данных.

RUSVPN работает с Amazon Prime Video, Netflix, Hulu, HBO Now/Go, Showtime, YouTube TV и другими сервисами.

Безлимитный просмотр спортивных онлайн трансляций с RUSVPN

Неважно, в какой стране вы находитесь, – с американским VPN-сервером получите доступ к просмотру спортивных передач прямо онлайн. HD-качество трансляции позволит вам в полной мере наслаждаться просмотром и проводить свой досуг, при этом ваш трафик зашифрован от посторонних лиц.

С RUSVPN вы сможете смотреть суперфутбол, баскетбол, чемпионаты по гольфу и теннису в США, Кубок Стэнли и любые другие, которые ограничены в вашем регионе при традиционном подключении.

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VPN – что это?

Аббревиатура VPN имеет полное название Virtual Private Network и обозначает специальную технологию виртуальной частной сети. Она объединяет серверную сеть для подключения вашего компьютерного или мобильного устройства к сети Интернет через защищенный шифрованием трафик.

Среди ключевых возможностей VPN можно обозначить:

Агентство национальной безопасности США и массовый надзор

Имя Эдварда Сноудена стало всемирно известным после нашумевшего скандала о его расследовании и выяснении того, что американское правительство постоянно следит за своими гражданами и считывает информацию. Люди разделелись в определениях конфиденциальности, человеческих прав и возможности использовать информацию на благо национальной безопасности.

Если вы желаете оставаться скрытым от контрольных органов США, при этом беспрепятственно смотреть фильмы, сериалы, скачивать игры и посещать целевые ресурсы, всегда включайте RUSVPN, который зашифрует ваш трафик и обеспечит анонимность в сети.

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FAQ

Как подключить американский VPN?

Вы устанавливаете программу RUSVPN, выбираете опцию подключения к серверу и среди предложенных вариантов указываете США. Соединение будет установлено мгновенно, ваш реальный IP скрыт и вы можете свободно посещать американские сайты.

Можно ли подключить американский VPN на смартфоне?

Да, RUSVPN доступен для современных смартфонов и его функционал ничем не отличается от компьютерной версии. Вы получаете гарантию безопасности и полной конфиденциальности в Интернете.

Будет ли падать скорость Интернета через американский VPN?

Нет, не будет. Технологии RUSVPN позволяют сохранять скорость Интернета для пользователя на заявленном от его провайдера уровне, без риска замедления соединения.

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