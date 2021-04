Protocolos VPN: qué son y dónde se aplican

Comencemos por entender qué es una VPN (red privada virtual). Virtual Private Network se traduce del inglés como red privada virtual. Es una tecnología por la cual podemos organizar las conexiones de Internet sobre otra red. El uso de protocolos VPN es necesario para el acceso seguro a Internet, especialmente cuando el usuario se conecta a una red Wi-Fi de terceros.El sistema VPN convierte los datos del cliente, los codifica de una manera especial. De esta manera, la información personal se mantiene privada para los ciberdelincuentes que no pueden leer el código y hackear las cuentas de los usuarios. Los protocolos VPN determinan cómo se moverán los datos entre el dispositivo y el servidor. Hablaremos más sobre los protocolos en esta publicación.

¿Qué es el protocolo VPN

Los protocolos VPN son un servicio completo que usamos para proporcionar una conexión segura entre dos dispositivos. Se trata de un conjunto de estándares para codificar la información y luego transmitirla de un cliente (computadora o dispositivo de usuario) a los servidores y de vuelta.El protocolo VPN tiene diferentes características para que pueda ser efectivo en diferentes condiciones de uso. Algunos son más adecuados para la conexión en los teléfonos móviles, otros, como el IKEv2, son ideales para los equipos fijos.El protocolo VPN... ¿qué significa para un usuario normal? En pocas palabras, algunos protocolos VPN priorizan la confidencialidad del cliente, mientras que otros priorizan la velocidad de transferencia de datos. Por lo tanto, debe considerar su actividad en la red y lo que quiere lograr conectando el protocolo VPN como un plug-in a su navegador o como un software a su dispositivo.

¿Qué es la encriptación VPN

La encriptación VPN es una forma de codificar datos, convirtiéndo de un formato legible a un formato encriptado. La codificación hace que la información del cliente sea inaccesible para los ciberdelincuentes porque el formato de codificación utilizado sólo puede descifrarse utilizando la clave apropiada. Con la codificación de datos, el usuario puede estar protegido del control del proveedor, ocultando de forma segura las contraseñas de acceso de las cuentas a la banca en línea y las redes sociales.Cuando se usan redes públicas de Wi-Fi, el usuario se vuelve vulnerable. Si no conectas la encriptación VPN, los atacantes no sólo pueden calcular tu ubicación, sino también acceder a la información personal. Y esto amenaza no sólo la fuga de datos valiosos, sino también la introducción de malware (software) en su PC.

¿Qué protocolos se usan en RusVPN?

es un protocolo VPN que proporciona una comunicación segura entre los usuarios de la red.

Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)

Layer 2 Tunneling Protocol через Internet Protocol Security (L2TP/IPSec) un protocolo de tunelización de nivel 2 con encapsulamiento que permite a las aplicaciones comunicarse durante mucho tiempo.

un protocolo de tunelización de nivel 2 con encapsulamiento que permite a las aplicaciones comunicarse durante mucho tiempo. OpenVPN es un protocolo de tunelización VPN punto a punto a través del cual un PC establece una conexión segura con el servidor.

es un protocolo de tunelización VPN punto a punto a través del cual un PC establece una conexión segura con el servidor. Internet Key Exchange v2 (IKEv2) es un protocolo de código abierto que permite establecer una conexión entre los ordenadores que se encuentran detrás de un router, un servidor de acceso o un firewall. No hay necesidad de cambiar la configuración de la red.

Recomendaciones sobre el uso de protocolos VPN

Cada protocolo VPN contiene algoritmos individuales para codificar la información. A su vez, esto afecta a la velocidad de procesamiento de las solicitudes y a la garantía de un nivel de seguridad en la red. Dependiendo de las necesidades del usuario, se puede utilizar el protocolo VPN más apropiado en cada caso.Para facilitarle la decisión de qué protocolo VPN utilizar, hemos preparado un breve resumen de su uso.

PPTP El protocolo PPTP es el más popular entre los usuarios de Internet. El cliente puede usar el PPTP para enviar datos desde un PC o cualquier dispositivo móvil a través de un túnel VPN. Los dispositivos se autentican automáticamente con una contraseña. Ventajas: Ventajas: El PPTR es fácil de usar, ya que no es necesario comprar equipo adicional para formar una clave secreta. Es un protocolo simple, asegura un funcionamiento estable en el entorno en linea. Es fácil de instalar incluso para usuarios no profesionales. Desventajas: protocolo con cifrado débil, protección débil de la clave transmitida. No se recomienda para compartir información confidencial.

L2TP/IPSec L2TP/IPSec es muy similar al protocolo RTR. Pero la principal diferencia es que el L2TP/IPSec proporciona adicionalmente privacidad de datos. Se utiliza un doble encapsulado: el propio L2TP, que no proporciona encriptación, se utiliza para la transferencia de datos, y el túnel se proporciona mediante protocolos IPSec. Ventajas: el usuario puede configurar el protocolo L2TP/IPSec en dispositivos móviles y fijos con software iOS, Windows, Linux y Android. El soporte del protocolo está incorporado en todos los sistemas operativos. Desventajas: Debido al hecho de que el protocolo L2TP/IPSec contiene opciones de seguridad adicionales que utilizan la encapsulación, la velocidad de conexión a la red se reduce.

OpenVPN El protocolo OpenVPN crea una conexión encriptada a Internet. No se trata de un protocolo puro, sino de una completa solución VPN de código abierto que puede transferir rápidamente los datos y autentificar su dispositivo.Los protocolos de transferencia UDP y TCP se utilizan para intercambiar información encriptada. Su uso se define por un resultado final: ¿más fiable o más rápido?El uso de UDP significa el intercambio rápido de datos en el que la verificación de una serie de paquetes de datos transferidos, más precisamente, la comparación del número de paquetes transferidos y recibidos, se produce en la última etapa. Solución óptima cuando se trabaja con conexiones rápidas a Internet.La conexión TCP significa una confirmación instantánea de la recepción de cada paquete enviado. Para aumentar la fiabilidad, el protocolo dado se aplica en caso de posibles bloqueos del tráfico, en una conexión inestable. Ventajas: código abierto, que permite el uso de configuraciones no estándar de transmisión y cifrado, lo que hace imposible descifrar la codificación incluso para servicios especiales. OpenVPN proporciona un rendimiento más eficiente y un mayor nivel de seguridad. Según los expertos, es la mejor solución para crear una red virtual privada hoy en día. Desventajas: la instalación de OpenVPN es un poco más complicada, como sucede con otros protocolos. No hay soporte incorporado para los sistemas operativos, y se requiere software de terceros para su uso.

IKEv2 El protocolo IKEv2 es un moderno protocolo VPN de Cisco y Microsoft. Permite crear túneles directos con IP clasificada entre el cliente y el servidor.En el protocolo IKEv2 se pueden utilizar con flexibilidad algoritmos criptográficos - el cliente elige un tipo de codificación de datos más conveniente. IKEv2 también proporciona una protección fiable contra los ataques DoS, lo que es una ventaja innegable para los propietarios de recursos web.Además, el IKEv2 es adecuado para ser instalado en varios dispositivos, incluyendo el router. Ventajas: Se considera el protocolo de transferencia de datos más rápido porque funciona a nivel del núcleo del sistema operativo (por ejemplo, el mismo OpenVPN funciona en el contexto del usuario "cambiando" entre los procesos del usuario y del núcleo). Optimizado para sistemas con un rendimiento relativamente bajo: ordenadores de bajo consumo, dispositivos móviles. Desventajas: no todos los sistemas operativos son compatibles.