Política de privacidad

¿Qué información se recopila y se almacena sobre todos los visitantes de nuestro sitio?

Rusvpn.com utiliza Google Analytics para analizar información agregada sobre los visitantes del sitio. Cuando su navegador carga una página de nuestro sitio, ejecuta un breve párrafo de código de JavaScript que recopila información sobre el dispositivo desde el cual se conectó: el agente de usuario de su navegador, el idioma, la resolución de la pantalla, el dispositivo desde cual se conecto etc. para proporcionar esto a Google Analytics. Para mejorar su seguridad, rusvpn.com eligió una opción que le permite a Google recopilar solo una parte de sus direcciones IP. Google Analytics también puede almacenar cookies para simplificar la identificación de los usuarios que han iniciado sesión en la pagina web nuevamente. Los usuarios que no deseen ser rastreados por Google Analytics pueden instalar un complemento de navegador que le permita omitir este procedimiento.

¿Qué información recopilamos y almacenamos cuando se registra en nuestro servicio VPN?

Para maximizar su privacidad, recopilamos un mínimo de información, solo su correo electrónico. No solicitamos ni almacenamos su nombre, dirección IP, dirección real, número de teléfono u otra información personal. Los pagos pasan a través de Paymentwall Inc. y Cleverbridge AG, y no dejamos ningún detalle sobre los pagos en nuestro sistema. Las suscripciones se renuevan en Cleverbridge AG asignando un ID único a cada cuenta.

¿Qué información se registra mientras los clientes están conectados a nuestro servicio VPN?

Mantenemos un registro de conexión no permanente para resolver problemas técnicos. Incluida la generación aleatoria de nombres y la asignación de direcciones IP internas (dirección IP privada) -que se elimina de forma segura cada pocas horas. No supervisamos la actividad de su navegador y no mantenemos ningún registro. Esto simplemente no es posible con nuestra interfaz interna. Todos los datos sobre el uso del servicio son anónimos y no están vinculados a su dirección IP pública real.

¿Qué sucede si recibe una notificación adecuada (por ejemplo, DMCA) s obre la infracción de derechos de autor por el material descargado?

Dado que nuestros clientes son anónimos mientras utilizan el servicio, se enviará una notificación similar a rusvpn.com, y nuestro departamento legal enviará la respuesta adecuada. Dado que no almacenamos registros de conexión (registros), no podemos asociar una solicitud con la identidad de un cliente, incluso si intentamos obligarnos legalmente a hacerlo.

¿Cómo actuamos cuando los funcionarios del gobierno solicitan información sobre un cliente?

Nuestra empresa está registrada en Dominica. Si recibimos una orden judicial de una persona autorizada cuya jurisdicción se extiende a rusvpn.com, nuestra compañía está obligada a cumplir con esta orden. Sin embargo, la empresa no puede ser obligada a proporcionar datos que no tiene. Cuando un usuario se registra, solicitamos un mínimo de información: solo correo electrónico válido. Si algún día es posible a nivel legislativo obligarnos a mantener registros de las conexiones de nuestros clientes o recopilar datos personales sobre la actividad de Internet, inmediatamente informaremos a nuestros usuarios sobre esto y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para cambiar de jurisdicción o cerrar nuestro servicio para proteger a quienes nos confían su privacidad.

Cambios en la Política de Privacidad

El servicio rusvpn.com se reserva el derecho en cualquier momento realizar cambios a las reglas establecidas de la política de privacidad. En tales casos, tomaremos todas las medidas razonables para asegurarnos de que dichos cambios sean traídos a su conocimiento, publicando todos los cambios en un lugar destacado en rusvpn.com durante un período de tiempo razonable antes de que la nueva política entre en vigencia, y también, a través de notificaciones por correo electrónico a todos los clientes existentes. Si tiene alguna pregunta o comentario sobre las reglas descritas, no dude en hacérnoslo saber.