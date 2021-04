¡Conectarse a WiFi en lugares públicos ahora es seguro!

¿ Por que WiFi publico es peligroso?

Imagina que controlas el dispositivo a través del cual pasan los datos. Es decir, puede determinar el dispositivo específico en la red mediante encabezados de servicio IP, y luego leer la correspondencia y recibir cualquier información que el usuario intercambie a través de Internet, sin mencionar el hecho de que simplemente observa la actividad del usuario.

La mayoría de los puntos de WiFi públicos no están protegidos, las contraseñas son de fácil acceso. La contraseña simplemente no permite que nadie use la red a través de este punto de acceso.