Протоколы VPN: что это такое и где их применяют

Для начала разберемся, что такое VPN (ВПН). Virtual Private Network переводится с английского, как виртуальная частная сеть. Эта технология, при помощи которой мы можем организовать Интернет-соединения поверх другой сети. Применение VPN-протоколов необходимо для безопасного выхода в онлайн, особенно когда пользователь подключается к стороннему Wi-Fi. Система VPN преобразовывает клиентские данные – шифрует их особым образом. Так личная информация остается закрытой для киберпреступников, которые не в состоянии прочитать код и взломать аккаунты пользователей. Протоколы VPN определяют, каким образом будут перемещаются данные между вашим девайсом и сервером. О протоколах мы подробнее расскажем в данной публикации.

Что такое VPN-протокол

Протоколы VPN сетей представляют собой комплексный сервис, который мы используем для организации безопасного подключения между двумя устройствами. Это набор стандартов кодировки информации с последующей ее передачей от клиента (компьютера или устройства пользователя) к серверам, и обратно. VPN-протокол обладают различными характеристиками для того, чтобы они могли быть эффективными при наличии разных условий использования. Одни больше подходят для подключения в мобильных телефонах, другие, как например IKEv2, идеальны для стационарного оборудования. VPN-протокол - что это означает для простого пользователя? Говоря простыми словами, для одних VPN-протоколов в приоритете конфиденциальность клиента, для других – скорость передачи данных. Поэтому стоит учитывать свою активность в сети и чего вы хотите добиться, подключая VPN-протокол как плагин к браузеру или как ПО к устройству.

Что такое VPN-шифрование

Протоколы VPN сетей представляют собой комплексный сервис, который мы используем для организации безопасного подключения между двумя устройствами. Это набор стандартов кодировки информации с последующей ее передачей от клиента (компьютера или устройства пользователя) к серверам, и обратно. VPN-протокол обладают различными характеристиками для того, чтобы они могли быть эффективными при наличии разных условий использования. Одни больше подходят для подключения в мобильных телефонах, другие, как например IKEv2, идеальны для стационарного оборудования. VPN-протокол - что это означает для простого пользователя? Говоря простыми словами, для одних VPN-протоколов в приоритете конфиденциальность клиента, для других – скорость передачи данных. Поэтому стоит учитывать свою активность в сети и чего вы хотите добиться, подключая VPN-протокол как плагин к браузеру или как ПО к устройству.

Какие протоколы применяют в RusVPN

RusVPN – это надежный сервис для безопасной и быстрой работы в Интернете. Он предоставляет доступ даже к заблокированным провайдером сайтам и к тем ресурсам, где пользователь был забанен. RusVPN может включать:

Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) – так называемый, туннельный VPN-протокол “точка-точка”, благодаря которому ПК устанавливает защищенное соединение с сервером.

– так называемый, туннельный VPN-протокол “точка-точка”, благодаря которому ПК устанавливает защищенное соединение с сервером. Layer 2 Tunneling Protocol через Internet Protocol Security (L2TP/IPSec) – туннельный протокол второго уровня, с инкапсулированием, который позволяет взаимодействовать приложениям длительное время.

– туннельный протокол второго уровня, с инкапсулированием, который позволяет взаимодействовать приложениям длительное время. OpenVPN – протокол с открытым исходным кодом, который позволяет устанавливать соединение между компьютерами, находящимися за маршрутизатором, сервером доступа или межсетевым экраном. При этом нет необходимости менять настройки сети.

– протокол с открытым исходным кодом, который позволяет устанавливать соединение между компьютерами, находящимися за маршрутизатором, сервером доступа или межсетевым экраном. При этом нет необходимости менять настройки сети. Internet Key Exchange v2 (IKEv2) – это VPN-протокол, обеспечивающий безопасное взаимодействия между пользователями сети.

Рекомендации по применению VPN-протоколов

Каждый VPN-протокол содержит индивидуальные алгоритмы кодирования информации. В свою очередь, это влияет на скорость обработки запросов и обеспечение уровня безопасности в сети. В зависимости от потребностей пользователя, можно использовать наиболее подходящий VPN-протокол в каждом конкретном случае. Чтобы вам было проще определиться, какой VPN-протокол целесообразно использовать, мы подготовили небольшой обзор по их применению.

PPTP PPTP протокол наиболее популярен среди Интернет-пользователей. Клиент с помощью РРТР может отправлять данные с ПК или любого мобильного устройства через VPN туннель. При этом девайсы автоматически проходят аутентификацию с помощью пароля. Преимущества: РРТР удобен для пользователя, так как не нужно приобретать дополнительное оборудование для формирования секретного ключа. Это простой протокол, он обеспечивает стабильную работу в онлайн-среде. Он прост в установке даже для непрофессиональных юзеров. Недостатки: протокол со слабым шифрованием, слабой защитой передаваемого ключа. Не рекомендуется для обмена конфиденциальной информацией.

L2TP/IPSec L2TP/IPSec очень похож на РРТР протокол. Но главной отличительной особенностью является то, что L2TP/IPSec дополнительно обеспечивает конфиденциальность данных. Используется двойное инкапсулирование: собственно L2TP, который сам не обеспечивает шифрование, используется для передачи данных, а туннелирование обеспечивается IPSec протоколами. Преимущества: пользователь может настроить L2TP/IPSec протокол на мобильных и стационарных устройствах с программным обеспечение iOS, Windows, Linux и Android. Поддержка протокола встроена во все ОС. Недостатки: ввиду того, что L2TP/IPSec протокол содержит дополнительные опции безопасности,используя инкапсулирование, скорость сетевого соединения снижается.

OpenVPN OpenVPN протокол создает зашифрованное подключения к Интернету. Это не протокол в чистом виде, а целое решение для создания VPN, с открытым исходным кодом способное быстро передать данные и проверить подлинности вашего устройства. Для обмена закодированной информацией применяются протоколы передачи UDP и TCP. Их использование определяется конечным результатом: надежнее, или быстрее? Использование UDP подразумевает быстрый обмен данными, при котором верификация массива передаваемых пакетов данных, а точнее, сопоставление числа переданных и полученных пакетов, происходит на самом последнем этапе. Оптимальное решение при работе быстрым соединения интернет. TCP-соединение подразумевает моментальное подтверждение получения каждого отправленного пакета. Для повышения надежности, данный протокол применяется в случае возможных блокировок трафика, при нестабильном соединении. Преимущества: открытый код, позволяющий использовать нестандартные настройки передачи и шифрования, что делает невозможным расшифровку кодировки даже для спецслужб. OpenVPN предусматривает более эффективную производительность и высокий уровень безопасности. По мнению экспертов, является лучшим на сегодня решением для создания частной виртуальной сети. Недостатки: установка OpenVPN проходит немного сложнее, чему в случае другими протоколами. Отсутствует встроенная поддержка в операционных системах, и для использования необходим сторонний софт.

IKEv2 Протокол IKEv2 -современный VPN протокол от компаний Cisco и Microsoft. Он позволяет создавать прямые туннели с засекреченными IP между клиентом и сервером. В протоколе IKEv2 можно гибко использовать криптографические алгоритмы – клиент выбирает более удобный для себя вид кодировки данных. Также IKEv2 обеспечивает надежную защиту от DoS-атак, что является неоспоримым преимуществом для владельцев веб-ресурсов. Кроме того, IKEv2 подходит для установки на различных устройствах, в том числе и маршрутизаторе. Преимущества: считается наиболее быстрым протоколом передачи данных, т.к. работает на уровне ядра ОС (например, тот же OpenVPN работает в контексте пользователя, “переключаясь” между процессами пользователя и процессами ядра). Оптимален для систем с относительно низкой производительностью: маломощных компьютеров, мобильных устройств. Недостатки: поддерживается не всеми ОС.