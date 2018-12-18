Определение местоположения по IP-адресу

Как изменить свой IP-адрес и скрыть свое местоположение
Скрыть или изменить свой IP-адрес очень легко. Все, что вам нужно, это VPN (virtual private network).
При подключении к сети VPN ваш IP-адрес заменяется на другой, и все выглядит так, как будто вы находитесь в другом месте. Когда вы используете VPN, ваш интернет-трафик маршрутизируется через зашифрованный туннель, чтобы никто, включая вашего интернет-провайдера, не мог видеть, что вы делаете в Интернете.
При подключении к VPN все будет выглядеть так, как будто вы находитесь в том же месте, что и сервер. Например, если вы находитесь в США и подключаетесь к VPN-серверу в Великобритании, то виртуально оказываетесь в Великобритании.
Использование VPN для скрытия IP-адреса имеет множество преимуществ:
- VPN скрывает ваше реальное местоположение.
- VPN шифрует ваш интернет-трафик, чтобы вы могли подключаться к Интернету с большей безопасностью.
- VPN позволяет легко переключаться между виртуальными локациями, предоставляя вам полную свободу в Интернете без цензуры или других сетевых ограничений.
Что такое IP-адрес?
Адрес интернет-протокола (IP-адрес) — это уникальный номер, назначаемый всем устройствам (например, компьютеру, планшету или телефону) при подключении к Интернету.
Адреса IPv4 и IPv6
В настоящее время используются две версии интернет-протокола: 4-я версия (IPv4) и 6-я версия (IPv6), и у них есть две основные функции: идентификация и назначение адресов.
Шестая версия протокола IP (IPv6) была создана в 1995 году в качестве превентивной меры для того, чтобы в обозримом будущем было достаточно доступных адресов (в IPv6 используются 128-битовые IP-адреса, в результате чего имеется 3,4 x 1038 адресов, тогда как в версии протокола IPv4 используются 32-битовые IP-адреса и всего насчитывается около 4 миллиардов адресов).
Вы не сможете выйти в Интернет без публичного IP-адреса
Чтобы использовать Интернет, все подключенные устройства должны иметь публичный IP-адрес, который позволяет двум устройствам — отправителю и получателю интернет-коммуникаций — находить друг друга и обмениваться информацией.
Это похоже на реальную адресную систему. Например, если бы вы захотели подписаться на журнал, то распространителю журнала (отправителю) понадобился бы ваш адрес, чтобы отправить вам (получателю) ваши копии. Без вашего адреса распространители не знали бы, куда отправить журнал.
То же самое касается Интернета. Без IP-адреса два устройства не смогут найти друг друга и обменяться информацией.
Защитите личные данные от посторонних
Если вы не используете VPN, то очень легко отследить и перехватить ваши данные. Интернет-провайдеры отслеживают и записывают ваши действия и делятся информацией с другими организациями.
Эти организации используют ваши данные, чтобы ограничивать доступ к контенту, а так же на основе анализа могут показывать завышенные цены. Не говоря уже о уязвимости для киберпреступности и слежки, особенно при подключении к общественным сетям Wi-Fi.
Используйте RusVPN, чтобы осуществлять анонимно интернет-серфинг и не позволять никому вмешиваться в ваши личные дела.
Что по вашему IP-адресу можно узнать о вас и вашем местоположении
Что по вашему IP-адресу можно узнать о вас и вашем местоположении Ваш IP-адрес дает довольно подробную информацию о вашем местоположении:
- Город
- Страна
- Штат/Провинция
- Почтовый индекс
Веб-сайты, которые вы посещаете, могут собрать еще больше информации о вас. Объединив данные об IP-адресе с другой информацией, полученной из метаданных, файлов cookie, трекеров и цифровых отпечатков браузера, владельцы веб-сайтов, маркетологи и рекламодатели могут составить достаточно подробный профиль о вас.
Они могут собрать по кусочкам информацию о вашем местоположении, о веб-сайтах, которые вы посещаете, о том, что вас интересует, с кем вы общаетесь и т. д., и показывать вам целевую рекламу или продать ваши данные тем, кто больше заплатит.
Интернет-провайдеры имеют доступ к гораздо большему количеству информации. Вашему интернет-провайдеру известно почти все о вас. Так как вы являетесь их клиентом, они знают ваше имя, адрес, номер телефона, номер кредитной карты, данные банковского счета, кредитную историю и, возможно, много чего еще.
В таких странах, как Австралия и Великобритания, интернет-провайдеры обязаны регистрировать все ваши действия онлайн и передавать данные бесчисленным правительственным учреждениям без ордера. Если вы просматриваете веб-сайты, не защищенные протоколом HTTPS, ваш интернет-провайдер может видеть отдельные незашифрованные веб-страницы, на которые вы заходите.
Даже если вы просматриваете веб-сайты, защищенные HTTPS, ваш интернет-провайдер может отслеживать посещаемые вами домены (но не отдельные страницы).
Использование ExpressVPN для конфиденциального подключения
Сеть ExpressVPN насчитывает 3 000+ серверов в 94 странах, чтобы обеспечить вам настоящую свободу и конфиденциальность в Интернете.
Отсутствие регистрации истории просмотров и подключений гарантирует, что никто не сможет увидеть, что вы делаете в Интернете, а применение самого надежного 256-битного метода шифрования означает, что ваши данные защищены на 100%.
Если вы беспокоитесь о том, что ваши данные доступны другим людям в Интернете, ExpressVPN может предоставить вам защиту прямо сейчас.