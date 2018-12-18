Проверка на утечку DNS

VPN не всегда в состоянии защитить DNS-запросы вашего устройства, даже если весь остальной трафик надежно защищен туннелем VPN. Это называется «утечкой DNS». Если происходит утечка DNS-запросов, то третьи лица, например ваш интернет-провайдер или оператор DNS-сервера, могут видеть, какие веб-сайты вы посещаете и какими приложениями пользуетесь.

Так как DNS — это система адресных книг, то с ней связано практически все, что вы делаете в Интернете. Ваш браузер и другие приложения используют DNS для поиска серверов, на которых работают сайты и сервисы, которыми вы пользуетесь. Ваше устройство направляет запросы на DNS-сервер, который посылает назад инструкции, как найти то, что вы ищете. Именно поэтому DNS-запросы ставят вашу конфиденциальность под угрозу.