Hotelbuchung zu günstigen Preisen mit RusVPN

Als Beispiel, nehmen wir an, dass Sie sich in den USA befinden und möchten durch Osteuropa reisen. Sie möchten ein Hotelzimmer für ein paar Tage in Prag buchen. Öffnen wir eine internationale Webseite für Hotelsuche und Hotelbuchung, wählen wir Hotels und merken wir uns die Preise. Das für den Beispiel gewählte Hotel kostet $375 für 2 Nächte.

Jetzt starten wir VPN-App, wählen den Server in Indonesien, verbinden wir uns, öffnen einen neuen Tab im Inkognito-Modus und besuchen dieselbe Webseite aber mit einer anderen IP-Adresse aus Indonesien.