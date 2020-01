Sicheres WLAN und der Schutz Ihrer privaten Daten an öffentlichen Orten mit RusVPN

Aber meistens sind diese Passwörter der öffentlichen WLANs gleich im Cafe geschrieben. In 98% aller Fälle ist das öffentliche WLAN gar nicht geschützt. Jeder, der mehr oder weniger mit IT vertraut ist, kann die Kontrolle über das WLAN-Netzwerk, was bedeutet, auch über die Daten, die durch dieses WLAN-Netzwerk übermittelt werden, erlangen. Die Konsequenzen sind unvorhersehbar: von der Datenpanne bis Diebstahl der Zahlungsdaten, die Sie während der E-Zahlungen benutzt haben, oder Diebstahl der Geschäftsinformationen.

Aber das bedeutet nicht, dass man diese WLAN-Netzwerke vermeiden und nicht benutzen muss. Mit RusVPN verschlüsseln Sie sicher Ihren Datenverkehr auf eine solche Weise, dass niemand in der Lage ist, etwas zu machen.