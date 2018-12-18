إلغاء حظر البث المباشر عبر الإنترنت ومشاهدته

قد تبطئ تطبيقات VPN الأخرى اتصالك بالإنترنت نوعًا ما، ولكن باستخدام تطبيق RusVPN لن تتمكن من ملاحظة الفرق!

بل ومن الممكن تحسين جودة الاتصال، في حالة قيام المزود الخاص بك بقطع حركة المرور عن خدمات بث الفيديو، لأنه تم تشفير قناة VPN ولا يمكن للمزود التعرف على محتوي حركة المرور.