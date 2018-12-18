فحص الفيروسات

ما هو الفرق بين عناوين IP العامة والمحلية؟ عند البحث عن التسريبات ، سترى نوعين من عناوين IP: العامة والمحلية.

عناوين IP العامة فريدة من نوعها. إنها جزء من هويتك عبر الإنترنت. عند استخدام VPN ، ترى المواقع عنوان IP العام لخادم VPN بدلاً من عنوانك ، أي أن خصوصيتك محمية.

ومع ذلك ، إذا اكتشف WebRTC عنوان IP العام الحقيقي الخاص بك عندما تكون متصلاً بشبكة VPN ، وليس عنوان خادم VPN ، فيمكن للأطراف الثالثة استخدامه لتحديد هويتك. إذا رأيت عنوان IP العام الخاص بك في نتائج الاختبار ، فقد تكون خصوصيتك في خطر.

عناوين IP المحلية ليست فريدة لجهازك. يتم تعيين عناوين IP هذه بواسطة جهاز التوجيه الخاص بك وإعادة استخدامها من قبل الملايين من أجهزة التوجيه في جميع أنحاء العالم. لذلك ، إذا اكتشفت أطراف ثالثة عنوان IP المحلي الخاص بك ، فسيظلون غير قادرين على ربطه مباشرةً بك. إذا رأيت عنوان IP المحلي في نتائج الاختبار ، فهذا لا يهدد خصوصيتك.