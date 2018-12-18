فحص الفيروسات

لماذا تحتاج إلى فحص جهاز الكمبيوتر الخاص بك بحثًا عن الفيروسات
ما هو الفرق بين عناوين IP العامة والمحلية؟ عند البحث عن التسريبات ، سترى نوعين من عناوين IP: العامة والمحلية.
عناوين IP العامة فريدة من نوعها. إنها جزء من هويتك عبر الإنترنت. عند استخدام VPN ، ترى المواقع عنوان IP العام لخادم VPN بدلاً من عنوانك ، أي أن خصوصيتك محمية.
ومع ذلك ، إذا اكتشف WebRTC عنوان IP العام الحقيقي الخاص بك عندما تكون متصلاً بشبكة VPN ، وليس عنوان خادم VPN ، فيمكن للأطراف الثالثة استخدامه لتحديد هويتك. إذا رأيت عنوان IP العام الخاص بك في نتائج الاختبار ، فقد تكون خصوصيتك في خطر.
عناوين IP المحلية ليست فريدة لجهازك. يتم تعيين عناوين IP هذه بواسطة جهاز التوجيه الخاص بك وإعادة استخدامها من قبل الملايين من أجهزة التوجيه في جميع أنحاء العالم. لذلك ، إذا اكتشفت أطراف ثالثة عنوان IP المحلي الخاص بك ، فسيظلون غير قادرين على ربطه مباشرةً بك. إذا رأيت عنوان IP المحلي في نتائج الاختبار ، فهذا لا يهدد خصوصيتك.
كيفية التحقق من موقع للبحث عن الفيروسات على الإنترنت
إذا كنت لا تستخدم VPN ، فقد تصبح بياناتك السرية ، دون شك ، متاحة لأطراف ثالثة. (هل تريد المزيد من المعلومات؟ اكتشف كيف تخفي VPN عنوان IP الخاص بك بحيث تظل معلوماتك خاصة.)
- قم بتعطيل VPN وافتح هذه الصفحة في علامة تبويب أو نافذة جديدة.
- قم بتسجيل جميع عناوين IP العامة التي تراها.
- أغلق الصفحة.
- أغلق الاتصال بـ VPN وأعد فتح الصفحة.
- إذا كنت لا تزال ترى أيًا من عناوين IP العامة التي سجلتها في الخطوة 2 ، فلديك تسرب.
إذا كنت تستخدم VPN ، ويظهر اختبارنا أنه لا يوجد تسرب ، فأنت آمن!
هل تريد التحقق مما إذا كان لديك تسريبات أخرى من المعلومات السرية؟ جرب هذه الأدوات:
كيف وأين يمكنك التحقق من موقع للبحث عن الفيروسات
تعد اتصالات الويب في الوقت الفعلي (WebRTC) مجموعة من التقنيات القياسية التي تسمح لمتصفحات الويب بالاتصال المباشر مع بعضها البعض دون الحاجة إلى خادم وسيط. تشتمل مزايا WebRTC على سرعات أسرع وأقل زمن وصول عند استخدام محادثات الفيديو وتطبيقات نقل الملفات وتدفقها.
ومع ذلك ، يجب أن يعرف أي جهازين يتصلان ببعضهما البعض مباشرةً عبر WebRTC عناوين IP الحقيقية لكل منهما. من الناحية النظرية ، قد يسمح هذا لموقع ويب تابع لجهة خارجية باستخدام وظيفة WebRTC في متصفحك لتحديد عنوان IP الحقيقي الخاص بك واستخدامه لتحديد هويتك. هذا ما نسميه تسرب WebRTC.
يمثل أي تسرب لعنوان IP العام الخاص بك تهديدًا لخصوصيتك ، لكن التسريبات عبر WebRTC أقل شهرة ، ويمكن التغاضي عنها بسهولة ، ولا يحميك جميع مزودي خدمة VPN منهم!
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المشكلة في WebRTC هي أن هذا المعيار يستخدم طرقًا أكثر تقدمًا للكشف عن عناوين IP من تلك المستخدمة في اكتشاف عنوان IP "القياسي".
كيف يكتشف WebRTC عناوين IP الخاصة بي؟
يحدد WebRTC عناوين IP من خلال بروتوكول ICE (تأسيس الاتصال التفاعلي). يستخدم هذا البروتوكول عدة طرق لاكتشاف عنوان IP ، اثنان منها موصوفة أدناه.
خوادم STUN / TURN
تؤدي خوادم STUN / TURN دورين رئيسيين في تقنية WebRTC: فهي تسمح لمتصفحات الويب بطرح السؤال "ما هي عناوين IP العامة الخاصة بي؟" ، وكذلك تبسيط تفاعل جهازين مع بعضهما البعض ، حتى لو كانا خارج NAT و internetwork الشاشات. الميزة الأولى قد تؤثر على خصوصيتك. تحدد خوادم STUN / TURN عنوان IP الخاص بك بنفس الطريقة التي يرى بها موقع الويب عنوان IP الخاص بك عند زيارته.
اكتشاف المضيف المحتمل
تحتوي معظم الأجهزة على العديد من عناوين IP المرتبطة بمعداتها. عادةً ما تكون مخفية عن مواقع الويب وخوادم STUN / TURN بواسطة جدران الحماية. ومع ذلك ، تشير مواصفات بروتوكول ICE إلى أنه يمكن للمتصفحات تجميع عناوين IP هذه ببساطة عن طريق قراءتها من جهازك.
في معظم الحالات ، يتم تعيين عناوين IPv4 للأجهزة المحلية ، ولن يؤثر اكتشافها على خصوصيتك. ومع ذلك ، إذا كان جهازك يحتوي على عنوان IPv6 ، فقد تكون خصوصيتك في خطر.
لا تعمل عناوين IPv6 تمامًا مثل عناوين IPv4. وكقاعدة عامة، فإن الإصدار IPv6 عنوان - خارجي، عنوان IP العام، أي أنها فريدة من نوعها. إذا كان جهازك يحتوي على عنوان IPv6 وتم اكتشافه باستخدام بروتوكول ICE ، فقد تصبح بياناتك الحساسة متاحة.
موقع ويب ضار يمكن استخدام بروتوكول STUN / TURN خادم أو الكشف عن أي مضيف لإجبار عن طريق الاحتيال متصفحك لتقديم عنوان IP، والتي يمكن استخدامها للتعرف عليك دون علمك.
كيفية التحقق من هاتفك للبحث عن الفيروسات من خلال جهاز الكمبيوتر
تعمل شركة ExpressVPN بجد لضمان أن VPN تطبيقات لحمايتك من فقدان البيانات من خلال يتطلب WebRTC. عند فتح صفحات ويب جديدة بعد الاتصال بـ ExpressVPN ، تصبح عناوين IP العامة غير قابلة للوصول.
ومع ذلك، يمكن لبعض المتصفحات تكون عدوانية جدا عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على البيانات من علامات التبويب القديمة. إذا كان لديك علامة تبويب مفتوحة قبل الاتصال بشبكة VPN ، فقد يتم تخزين عنوان IP الحقيقي الخاص بك في ذاكرة المتصفح. قد تستمر عناوين IP هذه حتى إذا قمت بتحديث علامة التبويب ، والتي من شأنها أن تهدد خصوصيتك.
يحل امتداد ExpressVPN للمتصفحات (المتاحة حاليًا لمتصفح Chrome و Firefox و Safari) هذه المشكلة عن طريق السماح لك بتعطيل WebRTC بالكامل في قائمة الإعدادات ، مما يضمن لك عدم التعرض لأي مشاكل في التخزين المؤقت.
كيف يحميك مهندسو ExpressVPN المتخصصون في استكشاف أخطاء تسريبات البيانات المختلفة ، يحميك ExpressVPN من مجموعة واسعة من التسريبات عبر WebRTC عبر المستعرضات والأنظمة الأساسية. ولكن نظرًا لأن WebRTC هي تقنية جديدة نسبيًا ، فمن المهم اختبار سيناريوهات التسرب المختلفة باستمرار من خلال WebRTC على منصات مختلفة وفي مستعرضات مختلفة. ExpressVPN تقود الطريق. يعمل فريقنا من المهندسين ذوي الخبرة بشكل خاص على هذه المشكلة ، ويستكشف باستمرار طرقًا جديدة لتسرب البيانات وتطوير تدابير وقائية بسرعة.