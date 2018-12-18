يمكن أن يتسبب تجميل ملف التورنت إلى تهديدات أمنية خطيرة!

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باستخدام الدرع الرقمي مثل RusVPN، يمكنك بسهولة تغيير معلومات بروتوكول الانترنت الخاصة بك وتحميل أي ملفات تريدها من التورنت دون القلق بشأن العواقب!
استخدم تطبيق VPN لإخفاء نشاطك على الإنترنت، إنه أمر بسيط، مثل الضغط على الزر.احصل على وصول مجاني
قم بتشفير حركة المرور الخاصة بك
لا تمنح الجهات الخارجية مثل قراصنة الانترنت والوكالات الحكومية فرصة للحصول على أي من بياناتك. كن مؤمنا بالكامل مع تطبيق RusVPN.
مفتاح الايقاف الطارئ الفوري
يمتلك تطبيقRusVPN ميزة مفتاح الايقاف الطارئ التي تقطع على الفور جميع الاتصالات بشبكة الإنترنت العالمية إذا كان هناك أي تهديدات خطيرة. لم تكن بياناتك أكثر أمانًا بفضل تطبيق RusVPN!
حرية الانترنت ممكنة مع تطبيق RusVPN
تطبيق RusVPN هو افضل مزود لقنوات الويب الآمنة التي تسمح لك بسهولة، والأهم من ذلك، التعامل بهدوء مع كل ما تحتاجه على الإنترنت. ولن تكون اتصالات نظير الى نظير الخاصة بك أكثر أمانًا من RusVPN
إن الغرض الأساسي للإنترنت هو أن تكون شبكة عالمية لتبادل المعلومات والملفات. لا تدع بعض اللوائح الجديدة تأخذ تلك الحرية بعيدا عنك. حمل تطبيق RusVPN وحمل وارسل أي شئ، في اي وقت!الاشتراك