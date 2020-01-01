شروط الإستخدام

توافق على حماية تسجيل الدخول أو كلمة المرور ونظامنا من الاستخدام غير المصرح به وتتعهد بعدم نشر حسابك للعامة وعدم مشاركته مع الغير. تتحمل المسؤولية عن جميع الإجراءات التي تتم في نظامنا باستخدام تسجيل الدخول وكلمة المرور الخاصة بك

تم إبرام هذه الاتفاقية بين العميل وموقع rusvpn.com، فيما يتعلق بخدمة VPN والخدمات والمهام ذات الصلة. لا تهدف هذه الخدمة إلى المساعدة في ارتكاب أعمال غير قانونية. إنها خدمة توفر إخفاء الهوية والخصوصية. توافق على عدم مخالفة أي قوانين في دولتك أو الدولة التي توجد فيها حاليًا.

توافق على عدم استخدام النظام لإرسال رسائل غير مرغوب فيها وفحص المنافذ وفحص للكشف عن وكلاء مفتوحين أو مرحلات مفتوحة وإرسال إنضمام وبريد إلكتروني غير مرغوب فيه وبعض عمليات التوزيع واسعة النطاق للبريد الإلكتروني، حتى إذا حدث ذلك في نهاية المطاف من خادم آخر. توافق على عدم القيام بأي هجمات بأي شكل من الأشكال على أجهزة الحاسوب الأخرى أو الشبكة أثناء بقائك في خدمتنا.

قد تختلف منطقة تغطية الخدمة الفعلية وسرعتها وموقعها وجودتها. تعمل الخدمة جاهدة لتكون متوفرة باستمرار، باستثناء الفترات المحدودة المطلوبة للصيانة والإصلاح. ومع ذلك، قد لا تكون الخدمة متاحة للمستخدم تحت تأثير عوامل كثيرة خارجة عن سيطرتنا، مثل حالات الطوارئ، والاضطرابات في تشغيل خدمات خارجية، ومشاكل نقل البيانات، ومشاكل المعدات أو الشبكة أو العيوب، والتداخل، وقوة الإشارة، إلخ.، وبالتالي، يمكن انقطاع الخدمة أو تقييدها أو إنهاؤها. لسنا مسؤولين عن فقدان البيانات أو الرسائل أو الصفحات التي لم يتم تسليمها أو إلغاؤها أو توجيهها بشكل غير صحيح بسبب انقطاع الخدمة أو مشاكل في أداء الخدمة أو خدمات الاتصالات أو الشبكة (على سبيل المثال، T-1 أو الإنترنت ). ووفقًا لتقديرنا، يمكننا فرض قيود على استخدام الخدمة ككل أو خدماتها الفردية أو تعطيل تشغيل الخدمة أو حظر طرق معينة لاستخدامها لحماية مستخدمينا أو الخدمة. سرعة الاتصال تقريبية ولا تميز السرعة التي تستقبل بها الخدمة البيانات أو ترسلها. سيتم تحديد السرعة الفعلية حسب التهيئة والضغط وتحميل الشبكة وعوامل أخرى. دقة وتوقيت البيانات الواردة ليست مضمونة، والتأخيرات والفجوات امر ممكن.

ينبغي إيقاف أو إنهاء القرصنة الحاسوبية وانتشار الفيروسات والأنشطة الاحتيالية وهجمات الشبكات و / أو التصيد الاحتيالي و / أو أي إجراءات أخرى تعتبر غير قانونية أو غير مرغوب فيها. يتحمل المستخدمون مسؤولية المؤشرات الأمنية المناسبة لخدماتهم، كما يتحملون المسؤولية عن أي ضرر ناتج عن الإهمال أو خلق مواقف تنطوي على خطورة محتملة، سواء عن قصد أو عن غير قصد.

هذا هو النص الكامل للإتفاقية. ومن وقت لآخر، يمكننا نشر قواعد خدمة جديدة، والتي ستصبح إلزامية. تقع على عاتق المستخدم مسؤولية زيارة هذا القسم بشكل دوري والتعرف على الابتكارات.

سياسة الاشتراك

إذا قمت بتنشيط وظيفة الاشتراك، فسيتم تلقائيا فرض رسوم عليك كل 30 أو 180 أو 365 يوما، وذلك وفقا لفترة صلاحية الخطة المحددة. لإلغاء الدفع التلقائي، ما عليك سوى الاتصال بالدعم الذي نقدمه مع اخطار قصير بالإلغاء. سيتم اقتطاع المبلغ من بطاقتك عند إكمال طلبك. ستصبح الخدمة متاحة بمجرد تسوية الدفع.