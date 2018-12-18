وفِر المال عند الحجز باستخدام تطبيق RusVPN

كيفية حجز غرفة فندقية محددة بسعر أرخص
تخضع العديد من السلع والخدمات للتمييز في الأسعار على شبكة الإنترنت وكل ذلك يعتمد على المنطقة التي تتصفح منها الأسعار، وقد تختلف الأسعار بشكل كبير بناء على الدولة التي تبحث منها! يمكنك توفير مئات الدولارات بشأن حجوزات الفنادق باستخدام اتصال VPN الذي يمكن أن يُظهر أنك تبحث في عروض الغرف الفندقية من أحد دول العالم الثالث!
عندما تتصل بـ VPN، يمكنك إخفاء عنوان بروتوكول الإنترنت الفعلي الخاص بك وترى الخدمة عنوانًا يتطابق مع الدولة التي اخترتها والتي تكون في معظم الحالات أقل أسعارًا.
كيف أحجز فندق بسعر أقل باستخدام تطبيق VPN؟
قم بإخفاء بروتوكول الإنترنت الخاص بك عن مواقع الفنادق والوكالات السياحية باستخدام هذه الخطوات الثلاث البسيطة، ولكنها فعالة.
كم يمكنك التوفير عند الحجز عن طريق تطبيق RusVPN
وفقا لبعض الدراسات المستقلة، يُقال أن الأشخاص الذين يستخدمون تقنيات VPN لتوفير بعض المال عند حجز الرحلات الجوية والغرف الفندقية يوفرون بنسبة تصل إلى 40%!
تتلاعب وكالات السفر وهيئات خدمات حجز الفنادق بمخاوف الأشخاص -فالشخص الذي يُحدِث الصفحة بلا حدود مع عروض مواقع التجميع ويرى أن الأسعار ترتفع يعتقد أن هذا يحدث لأسباب موضوعية (على سبيل المثال، لأن الغرف الفندقية تنفد بسرعة ولارتفاع الطلب عليها)،
وفي النهاية، يحجز الفندق بسعر مرتفع للغاية. إلا أنه يمكنك باستخدام تطبيق VPN التغلب على المسوقين وأسلحتهم الخاصة وحجز فندق بسعر أرخص:
اتصل بتطبيق RusVPN
افتح الموقع الموجود به مقترحات الفنادق في علامة تبويب "التصفح المتخفي"
ومثالًا على ذلك، لنفترض أنك في الولايات المتحدة الأمريكية وتريد السفر في جميع أنحاء أوروبا الشرقية، تحتاج إلى حجز فندق في براغ لبضعة أيام. نذهب إلى موقع دولي كبير للبحث عن الفنادق وحجزها، نختار فنادق، نتذكر الأسعار. يكلف الفندق الذي اخترناه على سبيل المثال 375 دولارًا أمريكيًا للإقامة لمدة ليلتين.
الآن نبدأ تشغيل تطبيق VPN، نحدد الخادم في إندونيسيا، نتصل، نفتح علامة تبويب التصفح المتخفي في المتصفح، نذهب إلى نفس الموقع، ولكن الآن بعنوان بروتوكول إنترنت من إندونيسيا.
كما أننا نوضح أننا نبحث عن فندق في براغ بمثل هذه الأرقام ومع مثل هذه الرغبات. أولًا، سترى عروض أخرى بأسعار أرخص في البداية، وثانيًا، الفندق الذي نظرنا فيه بسعر 375 دولارًا، سيكون الآن متاح في نفس التواريخ وبنفس الشروط بخصم 39%! موجود بالفعل بتكلفة 229 دولارًا بدلًا من 375 دولارًا، ناهيك عن حقيقة أنه يمكنك العثور على فندق أكثر راحة وإثارة للاهتمام لم تراه في القائمة وبالسعر المطلوب.
وهذا مجرد مثال على المدخرات وحجوزات الفنادق. من خلال اختيار دولة ذات مستوى معيشي أقل في تطبيق VPN أو الدولة التي تريد زيارتها، يمكنك إما توفير قدر كبير بشأن حجوزات الفنادق أو حجز خيار أفضل بنفس المبلغ.
كيف تقوم الخدمات الفندقية بتعديل الأسعار؟
تجمع معظم هيئات خدمات حجز الفنادق ومواقع وكالات السفر أكبر قدر ممكن من المعلومات عن زائريها.
أول ما يركزون عليه هو بروتوكول الإنترنت، فبعد تلقي عنوان بروتوكول الإنترنت لجهازك، يمكنهم تحديد الدولة التي تتواجد بها على الأقل. وبناء على هذه البيانات، وباستخدام خوارزميات مختلفة توصل إليها المسوقون لزيادة الأرباح، سوف تظهر لك بعض الفنادق التي دفعت إلى الوكالات وهيئات الخدمات لاجتذاب جمهور من منطقتك، ناهيك عن هيئات الخدمات نفسها، والتي تتلقى نسبة جيدة من المبيعات التي تتحقق من خلال مواقعها على الانترنت.
يكون أكثر فائدة بالنسبة لهيئات الخدمات والوكالات عرض الخيارات الأكثر تكلفة لكم أو إخفاء الخصومات الحقيقية عنكم لتحقيق أقصى قدر من الأرباح.
باستخدام تطبيق RusVPN أنت لا تخفي وتغير عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بك فقط، بل أيضا تحمي جميع البيانات التي ترسلها عبر الإنترنت.
وينطبق ذلك بشكل خاص على المسافرين الذين يستخدمون نقاط الاتصال بشبكات الواي فاي العامة.
استخدم تطبيق RusVPN لتوفير المال عند حجز الرحلات الجوية والفنادق عبر الإنترنت!