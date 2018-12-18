وفِر المال عند الحجز باستخدام تطبيق RusVPN

كيفية حجز غرفة فندقية محددة بسعر أرخص

تخضع العديد من السلع والخدمات للتمييز في الأسعار على شبكة الإنترنت وكل ذلك يعتمد على المنطقة التي تتصفح منها الأسعار، وقد تختلف الأسعار بشكل كبير بناء على الدولة التي تبحث منها! يمكنك توفير مئات الدولارات بشأن حجوزات الفنادق باستخدام اتصال VPN الذي يمكن أن يُظهر أنك تبحث في عروض الغرف الفندقية من أحد دول العالم الثالث!

عندما تتصل بـ VPN، يمكنك إخفاء عنوان بروتوكول الإنترنت الفعلي الخاص بك وترى الخدمة عنوانًا يتطابق مع الدولة التي اخترتها والتي تكون في معظم الحالات أقل أسعارًا.