توفير المال على ستيم

كيف لي أن أقوم بعمليات شراء أرخص سعرًا على ستيم؟

تعتبر ستيم منصة ألعاب يمكنك من خلالها شراء الألعاب المرخصة وتحميلها على الحاسوب الخاص بك. على ستيم، تختلف الأسعار بناءً على المنطقة التي توجد فيها. وهذا يعني أن ستيم يختار تسعير الألعاب بناءً على المنطقة التي توجد فيها فعليًا. ويمكن أن يرتفع هامش السعر للغاية بين مناطق معينة وذلك في بعض الحالات.

على سبيل المثال، لا يدفع المستخدمون الصينيون سوي 39.50 دولار أمريكي للعبة أساسنز كريد أوريجنز في حين يدفع المستخدمون الأمريكيون 59.99 دولار أمريكي! يمكنك بسهولة توفير ملا يقل عن 20 دولار أمريكي على عمليات الشراء التي تقوم بها على ستيم.