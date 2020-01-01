كل شيء عن الخوادم الوكيلة: أنواع الوكلاء وميزاته

عندما نستخدم الإنترنت في الوضع العادي ، نقوم بتوصيل أجهزتنا مباشرة بالخوادم مع مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول. بهذه الطريقة ، يتعرف الخادم على عنوان IP الخاص بالمستخدم والموقع والتفضيلات عبر الإنترنت. يمكن للمزود الوصول إلى هذه المعلومات واستخدامها لأغراض تجارية خاصة به: للحملات الإعلانية ، رسم صورة للمستخدم على الشبكة. ولكن هناك خطر أكبر بكثير من المهاجمين الذين يمكنهم ، من خلال اتصال إنترنت غير آمن ، الوصول إلى البيانات الشخصية للمستخدم.
الوكيل هو خادم وسيط يعمل كوسيط بين المستخدم والأجهزة الافتراضية الأخرى. يمكنك الوصول إلى مواقع الويب بطريقة أكثر أمانًا. يمكنه إخفاء معلوماتك الشخصية من المراقبة الخارجية. يصبح من الممكن تجاوز القيود وزيارة المواقع التي تحتاجها ، والتي تم حظرها من قبل المزود.
عموما ، تحمي هذه التقنية خصوصيتنا. لن يتمكن مقدمو وأصحاب المواقع التجارية من تتبع تحركاتنا وتحديد مجال الاهتمام. دعنا نفكر في المزايا التي يوفرها لنا الخادم الوكيل:
البروكسي يمكن تقسيم الخوادم الوكيلة إلى ثلاثة أنواع: شفافة ومجهولة وعكسية. دعونا نلقي نظرة فاحصة علبها وما هي الاختلافات.
المفتوح لا يغير بيانات المستخدم. إنه يتعامل مع جميع حركات مرور HTTP ولا يخفي عنوان IP. غالبًا ما يستخدم هذا النوع من قبل مسؤولي النظام في المكاتب لتقييد وصول الموظفين إلى موارد ويب معينة. يوفر هذا الجهاز الظاهري تحميلًا سريعًا للمواقع. عيبه هو المستوى المنخفض لحماية البيانات.
بتغيير عنوان IP الخاص بالمستخدم. بهذه الطريقة ، فإنه يضمن عدم الكشف عن هوية الطلبات التي نرسلها إلى الشبكة. يؤدي هذا النوع إلى إبطاء عملية تلقي الاستجابة في الإنترنت ، لكن ستظل إجراءات المستخدم سرية.
الوكيل العكسي هو جهاز افتراضي يقوم باسترداد صفحات الويب نيابة عن عميل من واحد أو أكثر من أجهزة افتراضية. ثم يتلقى المستخدم استجابة كما لو كانت قادمة مباشرة من الخادم الوكيل.
أجل تحديد اختيار الوكيل الصحيح ، تحتاج إلى مراعاة أهدافك وإمكانيات الخوادم المقترحة. فيما يلي بعض النصائح التي يجب البحث عنها أولاً: دعنا نلقي نظرة سريعة على مزايا استخدام خوادم بروكسي:
عندما تزور مواقع من جهاز الكمبيوتر المنزلي ، يقوم الموفر بمعالجة طلب حقوق الوصول إلى مورد الويب. في الواقع ، تم اتخاذ القرار نيابةً عنك بشأن إمكانية الوصول إلى بعض صفحات الويب. بعبارات بسيطة ، الخادم الوكيل هو نظام يغير نشاط المستخدم في المتصفح ، ويخفي الموقع الحقيقي. يوفر اتصال VPN بالإضافة إلى ذلك الحماية أثناء الاتصال ، وتنفيذ نقل البيانات في شكل مشفر.
الفرق الرئيسي هو أنهما تقنيتان مختلفتان. كلاهما يهدف إلى حل مشاكل الأمان ، لكن VPN هي شبكة افتراضية ، والبروكسي هو بروتوكول تطبيق. مبدأ العملية مختلف أيضًا. تعمل VPN على طبقة الشبكة (الارتباط): يتم الاتصال بدون وسيط. نتواصل مع الآلة الافتراضية لتوصيل طلبنا إلى الوجهة (موقع محدد). من الملائم العمل مع شبكة افتراضية عندما نتصل بشبكة Wi-Fi عامة. في مثل هذه الحالات ، تقوم VPN بتشفير البيانات الشخصية التي يمكن للمهاجمين اعتراضها. بفضل VPN ، لا يحمي المستخدم بشكل فعال الوصول إلى حساباته على الإنترنت فحسب ، بل يحمي الجهاز أيضًا من برامج الفيروسات غير المرغوب فيها. تحظى خوادم التوسط بشعبية كبيرة بين المسؤولين ، لأنها تتيح تنظيم عمل الفريق في المكتب. يساعد حظر خدمات الويب الفردية.
يتمثل الاختلاف الرئيسي بين هذه التقنيات في درجة الأمان التي توفرها في ظروف مختلفة لاستخدام الإنترنت. يمكن لكل من الشبكات الافتراضية الخاصة والوكلاء إخفاء عنوان IP الخاص بالعميل والمعلومات الشخصية. ولكن بفضل VPN ، سيتمكن المستخدم من الحصول على مجموعة من الإجراءات الأمنية التي لا تستطيع خوادم الوكيل الافتراضية القيام بها. من أجل الإجابة بشكل صحيح على هذا السؤال ، ما هو الأفضل للاستخدام ، يجب أن تؤخذ جميع معايير الاختيار في الاعتبار. دعونا ننظر في أكثر المؤشرات ذات الأولوية لجودة هذه التقنيات.
VPN تحمي معلومات التعريف الشخصية (مثل مواقع وأجهزة الوصول إلى كلمات المرور) من القرصنة والبرامج الضارة عن طريق تشفير جميع البيانات المرسلة بمستوى عالٍ بدرجة كافية. لا يمكن أن يضمن الوكيل مثل هذا المستوى العالي من الأمان ولا يمكنه دائمًا إخفاء أنشطتك على الشبكة. لذلك ، تحظى VPN بأولوية لا يمكن إنكارها فيما يتعلق بسرية العميل.
الشبكة الافتراضية الخاصة لا تزيد من سرعة تحميل المواقع. اعتمادًا على نوع تشفير البيانات وبروتوكول الإرسال المستخدم ، يمكن لشبكة VPN أن تبطئ اتصالك بالإنترنت بنسبة تصل إلى 30٪. ولكن إذا اتصل أحد العملاء بشبكة عامة ، فإن VPN هي الأداة الأكثر موثوقية لحماية المعلومات الشخصية. لن يؤثر خادم الوساطة بالضرورة على سرعة الاتصال بسبب نقص التشفير. لكن سرعة معالجة الطلبات يمكن أن تتأثر بالحمل - عدد المستخدمين الذين يستخدمون جهاز افتراضي واحد في نفس الوقت.
VPNيحتوي على خوارزمية تشفير بيانات تصل إلى 256 بت. هذا يعني أن المفتاح يتكون من 256 ملفًا ثنائيًا (أصفار وواحد) ، وهناك 2 أس 256 من المجموعات الممكنة. هذا يجعل من الصعب للغاية على المتسللين اختراق المفتاح والوصول إلى المعلومات الشخصية للمستخدم. يمكن للوكلاء أيضًا توفير مستوى عادي من الأمان. الشيء الرئيسي هو أن إعداداته تحتوي على خيار إخفاء عنوان IP الخاص بالعميل للمواقع. إذا لم يكن هذا الخيار متاحًا ، فمن أجل تحسين مستوى الأمان ، يجب عليك أيضًا توصيل VPN بالمتصفح.
عندما تزور مواقع من جهاز الكمبيوتر المنزلي ، يقوم الموفر بمعالجة طلب حقوق الوصول إلى مورد الويب. في الواقع ، تم اتخاذ القرار نيابةً عنك بشأن إمكانية الوصول إلى بعض صفحات الويب. بعبارات بسيطة ، الخادم الوكيل هو نظام يغير نشاط المستخدم في المتصفح ، ويخفي الموقع الحقيقي. يوفر اتصال VPN بالإضافة إلى ذلك الحماية أثناء الاتصال ، وتنفيذ نقل البيانات في شكل مشفر.
دعنا نلقي نظرة سريعة على مزايا استخدام خوادم بروكسي:
ماذا عن اتصال VPN؟ كل ما سبق بالإضافة إلى تشفير البيانات وتوفير قناة آمنة لنقلها. عند الاتصال عبر VPN ، ليس فقط الموقع الحقيقي للمستخدم ، ولكن أيضًا جميع المعلومات التي يتم تلقيها ونقلها إلى الشبكة تصبح غير قابلة للوصول إلى المهاجمين والأطراف الثالثة.
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