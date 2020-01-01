كل شيء عن الخوادم الوكيلة: أنواع الوكلاء وميزاته

عندما نستخدم الإنترنت في الوضع العادي ، نقوم بتوصيل أجهزتنا مباشرة بالخوادم مع مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول. بهذه الطريقة ، يتعرف الخادم على عنوان IP الخاص بالمستخدم والموقع والتفضيلات عبر الإنترنت. يمكن للمزود الوصول إلى هذه المعلومات واستخدامها لأغراض تجارية خاصة به: للحملات الإعلانية ، رسم صورة للمستخدم على الشبكة. ولكن هناك خطر أكبر بكثير من المهاجمين الذين يمكنهم ، من خلال اتصال إنترنت غير آمن ، الوصول إلى البيانات الشخصية للمستخدم.

ما هو الخادم

الوكيل هو خادم وسيط يعمل كوسيط بين المستخدم والأجهزة الافتراضية الأخرى. يمكنك الوصول إلى مواقع الويب بطريقة أكثر أمانًا. يمكنه إخفاء معلوماتك الشخصية من المراقبة الخارجية. يصبح من الممكن تجاوز القيود وزيارة المواقع التي تحتاجها ، والتي تم حظرها من قبل المزود.

كيفية استخدام خادم وكيل

عموما ، تحمي هذه التقنية خصوصيتنا. لن يتمكن مقدمو وأصحاب المواقع التجارية من تتبع تحركاتنا وتحديد مجال الاهتمام. دعنا نفكر في المزايا التي يوفرها لنا الخادم الوكيل:

التخزين المؤقت . عندما يقوم المستخدمون بالوصول إلى نفس المواقع بشكل متكرر ، يتم تخزين نسخ من هذه الصفحات على خادم وكيل. وبالتالي ، سيتم تقليل الحمل على قناة نقل البيانات ، وسيزداد معدل الاستجابة.

. عندما يقوم المستخدمون بالوصول إلى نفس المواقع بشكل متكرر ، يتم تخزين نسخ من هذه الصفحات على خادم وكيل. وبالتالي ، سيتم تقليل الحمل على قناة نقل البيانات ، وسيزداد معدل الاستجابة. ضغط البيانات تقوم الآلة الافتراضية بتنزيل ملفات البيانات من الإنترنت ، ويتلقى المستخدم النتيجة في شكل مضغوط. بفضل هذا ، يمكنك حفظ حركة المرور الخارجية.

تقوم الآلة الافتراضية بتنزيل ملفات البيانات من الإنترنت ، ويتلقى المستخدم النتيجة في شكل مضغوط. بفضل هذا ، يمكنك حفظ حركة المرور الخارجية. صلاحية التحكم صلاحية الدخول. يمكن للمسؤول تقييد الوصول إلى موارد معينة للمستخدمين الآخرين. يساعد هذا الخيار أيضًا في تصفية الإعلانات المتطفلة وتقليل فقدان البرامج الفيروسية.

أنواع خوادم

البروكسي يمكن تقسيم الخوادم الوكيلة إلى ثلاثة أنواع: شفافة ومجهولة وعكسية. دعونا نلقي نظرة فاحصة علبها وما هي الاختلافات.

الوكيل الشفاف المفتوح لا يغير بيانات المستخدم. إنه يتعامل مع جميع حركات مرور HTTP ولا يخفي عنوان IP. غالبًا ما يستخدم هذا النوع من قبل مسؤولي النظام في المكاتب لتقييد وصول الموظفين إلى موارد ويب معينة. يوفر هذا الجهاز الظاهري تحميلًا سريعًا للمواقع. عيبه هو المستوى المنخفض لحماية البيانات.

الوكيل المجهول بتغيير عنوان IP الخاص بالمستخدم. بهذه الطريقة ، فإنه يضمن عدم الكشف عن هوية الطلبات التي نرسلها إلى الشبكة. يؤدي هذا النوع إلى إبطاء عملية تلقي الاستجابة في الإنترنت ، لكن ستظل إجراءات المستخدم سرية.

الوكيل العكسي الوكيل العكسي هو جهاز افتراضي يقوم باسترداد صفحات الويب نيابة عن عميل من واحد أو أكثر من أجهزة افتراضية. ثم يتلقى المستخدم استجابة كما لو كانت قادمة مباشرة من الخادم الوكيل.

كيفية اختيار خادم وكيل

أجل تحديد اختيار الوكيل الصحيح ، تحتاج إلى مراعاة أهدافك وإمكانيات الخوادم المقترحة. فيما يلي بعض النصائح التي يجب البحث عنها أولاً: دعنا نلقي نظرة سريعة على مزايا استخدام خوادم بروكسي: