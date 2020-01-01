سياسة الخصوصية

ماذا يحدث إذا تلقيت إخطارًا مناسبًا (على سبيل المثال، قانون الألفية للملكية الرقمية) بشأن انتهاك حقوق النشر للمواد التي تم تحميلها؟

ما هي المعلومات التي نجمعها ونخزنها عند التسجيل في خدمة VPN الخاصة بنا؟

ما هي المعلومات عن جميع الزوار التي يتم جمعها وتخزينها على موقعنا؟

بما أنها خدمة توفر الخصوصية، ندرك مدي أهمية أن يعرف عملائنا بالتفصيل نوع المعلومات الشخصية التي نجمعها ونخزنها ونتابعها. بذلنا قصارى جهدنا لجعل سياستنا عن هذه المسألة بسيطة ومفهومة قدر الإمكان، ويمكنك الحصول على الحقائق اللازمة بدون إرهاق نفسك بدراسة العديد من صفحات النص القانوني الممل.

ما هي المعلومات عن جميع الزوار التي يتم جمعها وتخزينها على موقعنا؟

يستخدم موقع Rusvpn.com جوجل أناليتكس لتحليل المعلومات المجمعة عن زائري الموقع. عندما يقوم متصفحك بتحميل صفحة ما لموقعك، ينفذ فقرة قصيرة من كود جافا سكريبت الذي يجمع معلومات عن الجهاز الذي تتصل به: وكيل المستخدم للمتصفح الخاص بك واللغة ودقة الشاشة والموقع الذي أتيت منه إلينا وما إلى ذلك لتقديم هذه الخدمة إلى جوجل أناليتكس. لتحسين أمانك، يختار موقع rusvpn.com خيارًا لا يسمح لجوجل سوي بتجميع جزء ضئيل من عناوين بروتوكل الإنترنت. يمكن لجوجل أناليتكس أيضًا تخزين ملفات تعريف الارتباط لتبسيط تعريف المستخدمين الذين زاروا الموقع بشكل متكرر. يمكن للمستخدمين، الذين لا يرغبون في أن يتتبعهم جوجل أناليتكس تثبيت إضافة للمتصفح، مما يسمح بتفادي هذا الإجراء.

ما هي المعلومات التي نجمعها ونخزنها عند التسجيل في خدمة VPN الخاصة بنا؟

لإجراء أقصي حد من خصوصيتك، نجمع الحد الأدنى من المعلومات -بريدك الإلكتروني فقط.لا نطلب أو نحفظ اسمك وعنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بك وعنوانك الحقيقي ورقم هاتفك والمعلومات الشخصية الأخرى. يتم إجراء المدفوعات من خلال ديكتا المحدودة ولا نحتفظ بتفاصيل بطاقة الائتمان الخاصة بك داخل نظامنا. يتم إرسال البيانات المدخلة من خلال صفحة الدفع عبر بروتوكول طبقة المقبس الآمن المشفر.

ما هي المعلومات التي يتم تسجيلها أثناء اتصال العملاء بخدمة VPN الخاصة بنا؟

نقوم بتشغيل سجل اتصال غير دائم لحل المشكلات التقنية بما في ذلك إنشاء إنشاء اسم عشوائي وعنوان داخلي لبروتوكول الإنترنت (عنوان خاص لبروتوكول الإنترنت) والتي تتم إلغائها بشكل موثوق فيه كل بضع ساعات. لا نكتب بصرامة وبهدف أي معلومات للتخفيف من مسؤوليتنا القانونية. لا نراقب نشاط متصفحك ولا نسجل أي تسجيلات. إنه ببساطة مستحيل مع الواجهة الداخلية لدينا. جميع البيانات حول استخدام الخدمة مجهولة الهوية وغير مرتبطة بعنوان برتوكول الإنترنت الحقيقي العام الخاص بك.

ماذا يحدث إذا تلقيت إخطارًا مناسبًا (على سبيل المثال، قانون الألفية للملكية الرقمية) بشأن انتهاك حقوق النشر للمواد التي تم تحميلها؟

نظرًا لأن عملائنا مجهولون الهوية أثناء استخدام الخدمة، سيتم إرسال هذا الإشعار إلى موقع rusvpn.com، وسيرسل القسم القانوني لدينا الرد المناسب. نظرًا لأننا لا نخزن سجلات (تسجيلات) للاتصال، لا يمكننا ربط الطلب بهوية العميل، حتى لو اجبرنا قانونيًا للقيام بذلك.

كيف نتصرف عندما تطلب منا السلطات معلومات عن عميل ما؟

تم تسجيل الشركة في كمنولث دومينيكا. إذا تلقينا أمرًا من المحكمة من شخص مفوض يمتد اختصاصة القانوني إلى موقع rusvpn.com، فإن شركتنا ملزمة بالامتثال لهذا الطلب. ومع ذلك، لا يمكن إجبار الشركة على تقديم بيانات لا تمتلكها الشركة. عندما يسجل المستخدم، فإننا نطلب الحد الأدنى من المعلومات -بريد إلكتروني صالح فقط. إذا أصبح من الممكن على المستوى التشريعي إجبارنا على الاحتفاظ بتسجلات عن اتصالات عملائنا أو جمع أي بيانات شخصية عن النشاط على الإنترنت، فسوف نقوم بإخطار مستخدمينا على الفور وسنفعل كل ما في وسعنا لتغيير الاختصاص القانوني أو الإغلاق. تحمي خدمتنا أولئك الذين وثقونا فينا لخصوصيتهم.

تغييرات في سياسة الخصوصية

يحتفظ موقع Rusvpn.com بالحق في إجراء تغييرات في أي وقت على القواعد السارية لسياسة الخصوصية. في مثل هذه الحالات، سنتخذ جميع الخطوات المعقولة للتأكد من تسليم هذه التغييرات إليك -عن طريق نشر جميع التغييرات على الموقع الشهير لـ rusvpn.com لفترة زمنية مقبولة قبل سريان السياسة الجديدة، و أيضا من خلال إرسال إشعار لجميع العملاء الحاليين عن طريق البريد الإلكتروني. إذا كان لديك أي أسئلة أو تعليقات بشأن القواعد المذكورة أعلاه، يرجى عدم التردد في إخبارنا بذلك.