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قم بتوصيل تطبيق RusVPN بأجهزتك وتصفح شبكة الإنترنت بطريقة آمنة ومأمونة، انضم إلى 200000 مستخدمًا يستخدمون تطبيق RusVPN بالفعل بصورة يومية!

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خطط الاشتراك

 
مدى الحياة
مجاني

خدمة VPN كاملة

أداة كروم

أداة فايرفوكس

 
شهر واحد
9.99 / mo.

خدمة VPN كاملة

أداة كروم

أداة فايرفوكس

 
70% الحفظ
سنة
2.99 / mo.
دولار أمريكي لمدة سنة

خدمة VPN كاملة

أداة كروم

أداة فايرفوكس

 
50% الحفظ
سنة
4.99 / mo.
دولار أمريكي لمدة سنة

خدمة VPN كاملة

أداة كروم

أداة فايرفوكس

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الفوائد الرئيسية الخاصة باستخدام تطبيق RusVPN

اتصالات آمنة على أي جهاز
يعمل تطبيق VPN الخاص بنا بصورة رائعة مع الجهاز ونظام التشغيل. سرعات إنترنت عالية مضمونة! تُشفَّر جميع الزيارات الواردة والصادرة باستخدام خوارزميات تشفير بطول 256 بت
خوادم في جميع أنحاء العالم
لدينا خوادم في جميع أنحاء العالم، أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وأستراليا وكندا وإسرائيل واليابان وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وغيرها الكثير!
دعم على مدار الساعة
إذا كان لديك أي أسئلة فيما يتعلق بتطبيق RusVPN، فرجاء لا تتردد في التواصل مع فريق دعم العملاء لدينا، سوف يجيبون بكل سرور على جميع أسئلتك. يعمل فريق الدعم الفني لدينا على مدار الساعة!
لا توجد سجلات
لا يخزن تطبيق RusVPN أي سجلات نشاط للمستخدم بسبب التسجيل في الولاية القضائية كومنولث دومينيكا، ويتم ضمان عدم الكشف عن الهوية والحرية بصورة كاملة لجميع مستخدمينا

هل ما زال لديك أسئلة؟

نحن نعرف بالضبط الأسئلة التي تراودك إذا كنت مستعدًا لشراء تطبيق VPN، لذا أعددنا إجابات على الأسئلة الأكثر شيوعاً

ما الذي تحصل عليه عند شرائك لاشتراك RusVPN؟
اتصالات RusVPN بما يلي:
  • الحاسوب الشخصي -ويندوز، ماك أو إس، أو إس إكس، لينكس
  • اتصالات الهاتف الذكي والتابلت لكل من أجهزة الأندرويد والآي أو إس
  • إضافات المتصفح لجوجل كروم وفايرفوكس
  • قم بتوصيل جهاز الراوتر الخاص بك بتطبيق RusVPN وتصفح شبكة الانترنت بصورة آمنة
كل مستخدم يشتري اشتراكا من RusVPN يحصل على وصول متميز إلى إضافة الراوتر مما يؤدي إلى ضمان الاتصالات الآمنة لأي شخص يتصل بالرواتر!
ما هي البيانات الشخصية التي يحفظها تطبيق RusVPN؟
إذا اشتريت تطبيق RusVpn، فإنه يحفظ فقط عناوين البريد الإلكتروني للمستخدم حيث أنها مرتبطة بصورة مباشرة بخطة الاشتراك الخاصة بك. ولا يحفظ تطبيق RusVPN أية بيانات أخرى ولا يخزنها
هل تحتفظ بتفاصيل الدفع الخاصة بي؟
تتم معالجة جميع المدفوعات عن طريق أطراف أخرى، لذلك لا يخزن تطبيق RusVPN أي من معلومات الدفع الخاصة بك. وبهذه الطريقة يضمن تطبيق RusVPN أقصى قدر من الحماية لبياناتك الشخصية
هل يحتفظ تطبيق RusVPN بأي سجلات نشاط للمستخدم؟
لا يسجل تطبيق RusVPN أي سجلات نشاط للمستخدم وفقًا لاتفاقية المستخدم
هل لديك حدود بشأن حركة المرور أو سرعة الوصول؟
لا توجد أي قيود على حركة المرور والسرعة، يمكنك استخدام الإنترنت كما هو، وفقًا لشروط مزود خدمة الإنترنت الخاص بك
هل يمكنني إلغاء اشتراكي في أي وقت؟
إذا كنت ترغب في إلغاء اشتراكك في خدماتنا في أي وقت من الأوقات، يمكنك القيام بذلك ببضع نقرات فقط، في أي وقت. ويوفر تطبيق RusVPN فترة تجربة مجانية بحيث يمكنك تقييم خدمتنا قبل صرف أي مدفوعات.
هل يمكنني استرداد قيمة اشتراكي؟
إذا قررت لأي سبب من الأسباب إلغاء اشتراكك يمكنك القيام بذلك في غضون أول ثلاثين يومًا من عملية الشراء، سيُرَد لك المبلغ بالكامل.
هل يمكنني استخدام ملفات التورنت عبر تطبيق RusVPN؟
يمكنك بالتأكيد التمتع بمشاهدة ملفات التورنت عبر تطبيق RusVPN
هل يمكن لمزود خدمة الإنترنت الخاص بي تتبع حركة المرور الخاصة بي إذا استخدمت تطبيق RusVPN؟
عند استخدام تطبيق RusVPN تُشفَّر جميع حركات المرور الواردة والصادرةالخاصة بك
هل يمكنني الاتصال بأمان بنقاط اتصال لشبكة واي فاي عامة باستخدام تطبيق RusVPN؟
تستطيع باستخدام تطبيق RusVPN الاتصال بأي نقاط اتصال لشبكة واي فاي عامة دون أي تردد. استمتع بتشفير حركة المرور الواردة والصادرة مع تطبيق RusVPN
ما هي الحدود المفروضة عند استخدام تطبيق RusVPN؟
تتمثل القيود الرئيسية الموجودة عند استخدام خدمتنا في عدم فعل أي شيء ينتهك قوانين الدولة التي تتواجد بها وعدم محاولة ارتكاب أي إجراءات غير قانونية أثناء استخدام تطبيق RusVPN
هل توجد أسعار مخفضة عند دفع اشتراكات أطول؟

يحصل كل مستخدم يشتري خطة اشتراك طويلة الأجل على خصم رائع عند الخروج

يمكن أن تكون أسعار الاشتراك في معدل طويل الأجل على النحو التالي:

عند شراء اشتراك لمدة 6 أشهر، يمكنك توفير 30%

عند شراء اشتراك لمدة سنة، يمكنك توفير 50%

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