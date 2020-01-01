ما الذي تحصل عليه عند شرائك لاشتراك RusVPN؟ الحاسوب الشخصي -ويندوز، ماك أو إس، أو إس إكس، لينكس

اتصالات الهاتف الذكي والتابلت لكل من أجهزة الأندرويد والآي أو إس

إضافات المتصفح لجوجل كروم وفايرفوكس

قم بتوصيل جهاز الراوتر الخاص بك بتطبيق RusVPN وتصفح شبكة الانترنت بصورة آمنة كل مستخدم يشتري اشتراكا من RusVPN يحصل على وصول متميز إلى إضافة الراوتر مما يؤدي إلى ضمان الاتصالات الآمنة لأي شخص يتصل بالرواتر! اتصالات RusVPN بما يلي:كل مستخدم يشتري اشتراكا من RusVPN يحصل على وصول متميز إلى إضافة الراوتر مما يؤدي إلى ضمان الاتصالات الآمنة لأي شخص يتصل بالرواتر!

ما هي البيانات الشخصية التي يحفظها تطبيق RusVPN؟ إذا اشتريت تطبيق RusVpn، فإنه يحفظ فقط عناوين البريد الإلكتروني للمستخدم حيث أنها مرتبطة بصورة مباشرة بخطة الاشتراك الخاصة بك. ولا يحفظ تطبيق RusVPN أية بيانات أخرى ولا يخزنها

هل تحتفظ بتفاصيل الدفع الخاصة بي؟ تتم معالجة جميع المدفوعات عن طريق أطراف أخرى، لذلك لا يخزن تطبيق RusVPN أي من معلومات الدفع الخاصة بك. وبهذه الطريقة يضمن تطبيق RusVPN أقصى قدر من الحماية لبياناتك الشخصية

هل يحتفظ تطبيق RusVPN بأي سجلات نشاط للمستخدم؟ لا يسجل تطبيق RusVPN أي سجلات نشاط للمستخدم وفقًا لاتفاقية المستخدم

هل لديك حدود بشأن حركة المرور أو سرعة الوصول؟ لا توجد أي قيود على حركة المرور والسرعة، يمكنك استخدام الإنترنت كما هو، وفقًا لشروط مزود خدمة الإنترنت الخاص بك