ماهي الفوائد الخاصة بتطبيق RusVPN لتفادي حظر المواقع؟
- تقع خدماتنا في العديد من الدول: أستراليا، بلغاريا، كندا، جمهورية التشيك، الصين، إستونيا، فرنسا، ألمانيا، لاتفيا، ليتوانيا, روسيا، سنغافورة، السويد، أوكرانيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية.
- يحتوي كل خادم على نظام أسماء نطاقات خاصة به للدولة التي يقع فيها.
- هناك إمكانية لإجراء تحرير يدوي للأربطة
- مجموعة من الخوادم المتاحة المتزايدة باستمرار
- تقنية آر إس إيه 2048 لبرنامج OpenVPN -256 بت (تدعم أيضًا بروتوكول الاتصال النفقي وبروتوكول الأنفاق من الطبقة الثانية)