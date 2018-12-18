الموقع حسب عنوان IP

إخفاء أو تغيير عنوان IP الخاص بك هو سهل جدا. كل ما تحتاجه هو VPN (شبكة خاصة افتراضية).

عند الاتصال بشبكة VPN ، يتم استبدال عنوان IP الخاص بك بعنوان مختلف ويبدو كل شيء كما لو كنت في مكان مختلف. عند استخدام VPN ، يتم توجيه حركة المرور على الإنترنت من خلال نفق مشفر بحيث لا يستطيع أي شخص ، بما في ذلك مزود الإنترنت الخاص بك ، رؤية ما تقوم به على الإنترنت.

عند الاتصال بشبكة VPN ، سيبدو كل شيء كما لو كنت في نفس مكان الخادم. على سبيل المثال ، إذا كنت في الولايات المتحدة وتتصل بخادم VPN في المملكة المتحدة ، فأنت في المملكة المتحدة تقريبًا.