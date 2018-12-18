الموقع حسب عنوان IP

كيفية تغيير عنوان IP الخاص بك وإخفاء موقعك
إخفاء أو تغيير عنوان IP الخاص بك هو سهل جدا. كل ما تحتاجه هو VPN (شبكة خاصة افتراضية).
عند الاتصال بشبكة VPN ، يتم استبدال عنوان IP الخاص بك بعنوان مختلف ويبدو كل شيء كما لو كنت في مكان مختلف. عند استخدام VPN ، يتم توجيه حركة المرور على الإنترنت من خلال نفق مشفر بحيث لا يستطيع أي شخص ، بما في ذلك مزود الإنترنت الخاص بك ، رؤية ما تقوم به على الإنترنت.
عند الاتصال بشبكة VPN ، سيبدو كل شيء كما لو كنت في نفس مكان الخادم. على سبيل المثال ، إذا كنت في الولايات المتحدة وتتصل بخادم VPN في المملكة المتحدة ، فأنت في المملكة المتحدة تقريبًا.
استخدام VPN لإخفاء عنوان IP له العديد من المزايا:
- VPN يخفي موقعك الحقيقي.
- يقوم VPN بتشفير حركة مرور الإنترنت الخاصة بك حتى تتمكن من الاتصال بالإنترنت بأمان أكبر.
- VPN يسمح لك بسهولة التبديل بين المواقع الافتراضية، مما يتيح لك حرية كاملة على الانترنت دون رقابة أو قيود الشبكة الأخرى.
ما هو عنوان IP؟
عنوان بروتوكول الإنترنت (عنوان IP) هو رقم فريد يتم تعيينه لجميع الأجهزة (مثل الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أو الهاتف) عند الاتصال بالإنترنت.
عناوين IPv4 و IPv6
حاليًا ، يتم استخدام نسختين من بروتوكول الإنترنت: الإصدار 4 (IPv4) والإصدار 6 (IPv6) ، ولديهما وظيفتان رئيسيتان: تحديد الهوية وتعيين العنوان.
تم إنشاء الإصدار السادس من بروتوكول IP (IPv6) في عام 1995 كإجراء وقائي بحيث يكون هناك ما يكفي من العناوين المتاحة في المستقبل المنظور (يستخدم IPv6 عناوين IP 128 بت ، مما ينتج عنه عناوين 3.4 × 1038 ، ثم لأن الإصدار IPv4 يستخدم عناوين IP 32 بت وهناك حوالي 4 مليارات عنوان في المجموع).
لن تتمكن من الوصول إلى الإنترنت بدون عنوان IP عام
لاستخدام الإنترنت ، يجب أن يكون لدى جميع الأجهزة المتصلة عنوان IP عام ، يسمح لجهازين - مرسل ومستلم اتصالات الإنترنت - بالعثور على بعضهما البعض وتبادل المعلومات.
يبدو وكأنه نظام عنوان حقيقي. على سبيل المثال ، إذا كنت ترغب في الاشتراك في المجلة ، فسيحتاج موزع (مرسل) المجلة إلى عنوانك لإرسال نسخك إليك (المستلم). بدون عنوانك ، لن يعرف الموزعون مكان إرسال المجلة.
الشيء نفسه ينطبق على الإنترنت. بدون عنوان IP ، لا يمكن لجهازين العثور على بعضهما البعض وتبادل المعلومات.
حماية البيانات الشخصية الخاصة بك من الغرباء
إذا كنت لا تستخدم VPN ، فمن السهل جدًا تتبع بياناتك واعتراضها. يقوم مزودو خدمة الإنترنت بتتبع الأنشطة الخاصة بك وتسجيلها ومشاركة المعلومات مع المنظمات الأخرى.
تستخدم هذه المؤسسات بياناتك لتقييد الوصول إلى المحتوى ، وأيضًا ، بناءً على التحليل ، قد تظهر أسعارًا مضخمة. ناهيك عن التعرض لجرائم الإنترنت والمراقبة ، لا سيما عند الاتصال بشبكات Wi-Fi العامة.
استخدم RusVPN لتصفح الإنترنت بشكل مجهول وعدم السماح لأي شخص بالتدخل في شؤونك الشخصية.
ما يمكنك معرفته عنك وعن موقعك من خلال عنوان IP الخاص بك
لإخفاء عنوان IP الخاص بك وتشفير حركة المرور الخاصة بك ، قم بتثبيت تطبيق RUSVPN على جهازك
- المدينة
- الدولة
- المحافظة
- الرمز البريدي
يمكن لمواقع الويب التي تزورها أن تجمع المزيد من المعلومات عنك. من خلال الجمع بين معلومات عنوان IP والمعلومات الأخرى التي يتم الحصول عليها من البيانات الوصفية وملفات تعريف الارتباط والمتتبعات وبصمات المستعرض ، يمكن لأصحاب مواقع الويب والمسوقين والمعلنين إنشاء ملف تعريف مفصل إلى حد ما عنك.
يمكنهم تجميع معلومات حول موقعك ، وعن مواقع الويب التي تزورها ، وعن اهتماماتك ، ومن تتواصل معهم ، وما إلى ذلك ، وتظهر لك إعلانات مستهدفة أو تبيع بياناتك لمن يدفعون أكثر. .
يستطيع مزودو خدمة الإنترنت الوصول إلى مزيد من المعلومات. مزود خدمة الإنترنت يعرف كل شيء تقريبًا عنك. نظرًا لأنك عميل ، فهم يعرفون اسمك وعنوانك ورقم هاتفك ورقم بطاقة الائتمان ومعلومات الحساب المصرفي وسجل الائتمان ، وربما أكثر من ذلك بكثير.
في بلدان مثل أستراليا والمملكة المتحدة ، يتعين على مقدمي خدمات الإنترنت تسجيل جميع أنشطتك عبر الإنترنت ونقل البيانات إلى عدد لا يحصى من الوكالات الحكومية دون أمر قضائي. إذا كنت تتصفح مواقع الويب غير المحمية بواسطة HTTPS ، فقد يرى مزود خدمة الإنترنت صفحات ويب فردية غير مشفرة تزورها.
حتى إذا كنت تتصفح مواقع الويب المحمية بواسطة HTTPS ، يمكن لمزود خدمة الإنترنت الخاص بك تتبع النطاقات التي تزورها (ولكن ليس الصفحات الفردية).
استخدام ExpressVPN للاتصال السري
يوجد في ExpressVPN أكثر من 3000 خادم في 94 دولة لتوفر لك الحرية والخصوصية الحقيقية عبر الإنترنت.
يضمن عدم تسجيل محفوظات التصفح والاتصال أنه لا يمكن لأحد رؤية ما تقوم به على الإنترنت ، واستخدام وسيلة التشفير الأكثر موثوقية 256 بت يعني أن بياناتك محمية بنسبة 100٪.
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